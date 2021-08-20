США могут сменить представителя на Крымской платформе – Никифоров

США могут сменить представителя на Крымской платформе – Никифоров

20.08.2021 18:38

Укринформ

Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя на учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", – отметил Никифоров.

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Как сообщалось ранее, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответа вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

27 июля пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского сообщил, что США во время саммита Крымской платформы, скорее всего, будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

По материалам: Укринформ