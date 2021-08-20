СНБО ввел санкции против Деркача, Гужвы, Шария и Пушилина

Обновлено

20.08.2021 18:43

Укринформ

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 20 августа принял решение о применении персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача и нескольких медийщиков, в частности основателя издания "Страна" Игорь Гужвы и блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня решением Совета национальной безопасности и обороны введены санкции в отношении народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", – сказал Данилов.

Он также добавил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против руководителя интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, Анатолия и Ольги Шариив.

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"Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича, аффилированных с ним юридических лиц, в данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич", – сказал Данилов.

Он добавил, что санкции также применили в отношении Солнцевой Алины Владимировны, Любови Юрьевной Лукашиной, ООО "Лосмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы, ООО "Маджери", ООО "Смартмедиасеть".

"В отношении этих перечисленных лиц введен полный пакет санкций", – сказал Данилов.

Кроме того, по его словам, дополнительно введены санкции к боевику Пушилину, регистрирующему медийные ресурсы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Также Данилов сообщил, что СНБО принял санкции против представителей оккупационной власти в Крыму.

"Это семь пунктов по этому вопросу. В данном решении есть представители, которые на оккупированной территории Крыма – судьи, что незаконно судят украинцев, генералитет и службы российской разведки, СМИ в Крыму и на оккупированных частях Донбасса", – пояснил Данилов.

По материалам: Укринформ