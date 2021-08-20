По делу о госизмене Медведчука и Козака завершили следствие

20.08.2021 17:11

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет о завершении следствия по делу о государственной измене народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

По словам Венедиктовой, "с сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд".

"Сразу замечу, – сказала генпрокурор, – материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены".

По словам Венедиктовой, "Независимости нашего государства исполняется 30 лет. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что ответственность перед законом в Украине больше не зависит от мандатов либо статуса, медиаимперий либо состояний – правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых.

Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе. Прокуратура не играет в политику, а защищает закон. Мы собрали доказательства и мы готовы идти с ними в суд".

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из тяжелейших времен нашей истории.

Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины вместе с должностными лицами органов власти страны-агрессора – Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на хищение национальных ценностей – незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.

Следствие имеет доказательства, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения «Глубокая». Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами на более чем 38 млрд грн.

При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался некий «правопреемник» зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные «разрешения» от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти", – напомнила генпрокурор.

Кроме того, отметила она, "по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации относительно мест дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий во вред Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

По сути, они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

В данном случае речь идет о передаче конфиденциальной информации относительно одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого «Проекта «Луч». По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины. Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых – формирование сети агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения. «Луч» должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, что будет разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях. Эти действия – один из примеров информационной войны против нашего государства и элемент гибридной войны".

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Как сообщила Венедиктова, прокуроры и следователи провели "огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и допросов, проанализировали десятки часов аудиозаписей. Некоторые из доказательств, которые легли в основу обвинения в отношении этих двух народных депутатов Украины, демонстрировались широкой общественности, поэтому каждый также мог сделать свои выводы. Весь процесс был публичным и открытым, насколько нам это позволял закон".

Впереди, по ее словам, "непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве, мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе".

Отдельно она подчеркнула, что "на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств относительно преступлений в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, к которым могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины. Каждому такому факту будет дана соответствующая юридическая оценка, чтобы никто не избежал ответственности".

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Как сообщал Укринформ, генпрокурор 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Кроме того, Медведчука подозревают в госизмене (передача агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля – электронный браслет.

Козака суд объявил в розыск.

30 июля Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Медведчука на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По материалам: Укринформ