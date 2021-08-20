На Банковой анонсировали пресс-конференцию Зеленского и Меркель
На Банковой анонсировали пресс-конференцию Зеленского и Меркель
20.08.2021 13:29
Укринформ
Президент Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, проведут встречу с представителями средств массовой информации.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"22 августа состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", – отмечается в сообщении.
На 14 часов запланирована встреча Президента Украины и Федерального канцлера ФРГ со СМИ.
Мероприятие будет проходить в Мариинском дворце.
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Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель, которая 22 августа прибудет в Киев, накануне, 20 августа, осуществит визит в Москву.
По материалам: Укринформ