Афганская катастрофа скажется на Украине не обязательно плохо, но хорошо – тоже не обязательно

19.08.2021 19:35

Укринформ

Драма, которая стала холодным душем для всего мира, а особенно для США, несет в себе как потенциальные риски, так и перспективы для Украины

События в Афганистане продолжают оставаться топ-темой мирового инфопространства и, прямо или косвенно, но могут повлиять на другие страны мира, в частности, Украину.

…Запад стал другим после американского поражения во Вьетнаме, а сейчас, полвека спустя, станет другим и после позора Афганистана. Хорошо это или плохо – не столь сейчас важно, главное в том, что это топливо для размышлений и решений, которые больше нельзя откладывать. Уже сейчас экспертная среда разделилась надвое. Одни констатируют, что Кремлю наконец придется отвлечься от Украины, ведь «Талибан» заставит Путина тратить дополнительные военные, финансовые и другие ресурсы против прогнозируемой экспансии радикальных исламистов на постсоветские государства Центральной Азии и саму Россию. Другие же прогнозируют, что, наоборот, из-за афганского кризиса возникли риски ухода украинских вопросов на второй план, то есть снижение международного внимания к ним.

Британские газеты The Sun и Daily Mail, ссылаясь на доклад Минобороны США, сообщают, что «Талібан» уже начал предлагать «безопасное убежище» «Аль-Каиде», зовущей террористов строить в Афганистане «колыбель джихада». А если к угрозе мирового терроризма добавить еще и проблему беженцев… Очевидно, как успел отметить в своем блоге дипломат, бывший заместитель главы Администрации Президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев, на этом фоне вновь звучат тезисы о необходимости усиления диалога и взаимодействия Запада с Москвой в урегулировании острого кризиса безопасности в Средней Азии. Более того, есть и такое мнение, что РФ может предложить ЕС и США взаимодействие в решении проблемы Афганистана в обмен на уступки по Украине.

Насколько перечисленные риски действительно опасны, насколько высока вероятность того, что они сбудутся? На эти вопросы мы обязательно попробуем найти ответ. А пока… Ближневосточные события имеют и обратную сторону медали.

«Афганское бегство будет питать агрессивность американских оппонентов и их желание дернуть Америку за хвост. Байдену теперь придется с трудом восстанавливать роль Америки и западное единство. США снова будут болезненно переосмысливать баланс силы и возможностей, пересматривать свой идеализм и веру в миссионерство», – пишет российский политолог Лилия Шевцова. Проще говоря, Америке, как никогда, нужна история успеха для спасения своего авторитета среди союзников, быстрая дипломатическая пиар-победа после хаотичного, крайне плохо продуманного ухода из Афганистана (подробнее об этом можно прочитать – тут). А особенно – это нужно Байдену, который еще не успел оправиться от двухпартийной критики за женевское заигрывание с Путиным, соглашение с Германией о «Северном потоке-2»… И обеспечить все это можем мы, получив взамен тоже неплохие дивиденды. В конце концов, визит Владимира Зеленского в США открывает такие возможности для Украины. Главное – использовать этот шанс. Поэтому, в дополнение к прежним вопросам: что конкретно должен делать официальный Киев в данном случае, а также, какие именно перспективы открываются для Украины?

Вопрос №1. Несут ли афганские события риски для Украины и насколько они опасны?

В комментарии Укринформу политолог Владимир Фесенко отметил, что определенные риски хоть и есть, но они относительные и временные. Наши проблемы долгосрочны, и попросту забыть о них Запад не сможет. «Нашими проблемами придется заниматься и дальше. Афганистан для Запада – скорее, эмоциональный шок и политическая травма. В этом смысле мы скорее отличаемся в положительном смысле», – считает он.

По мнению эксперта, ту проблему, которая возникла в Афганистане, Западу уже не преодолеть в срочном режиме, и никакая Россия тут не поможет. «У Кремля нет особых инструментов воздействия на «Талибан», а значит и нечего предлагать Западау», – отмечает Фесенко. И добавляет, что в этом смысле больше шансов у Китая, Турции или стран Персидского залива: «В конце концов, «Талибан» не меньшийм вызов для России, не только для Запада. Прежде всего, в Центральной Азии. Об этом пишут даже российские эксперты».

Председатель Украинского фонда исследований безопасности, экс-советник министра информационной политики Юлия Каздобина напоминает, что для США, в первую очередь существовала проблема главаря Аль-Каиды Усамы бин Ладена, приют которому давали талибы во время своего предыдущего пребывания у власти. Военная операция в Афганистане была реализована после дерзкого и кровавого теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, ее целью №1 было уничтожение инфраструктуры Аль-Каиды и ликвидация ее главы. Одновременно США с партнерами по НАТО принимали много других мер по борьбе с терроризмом, как явлением, носящим глобальный характер. «И именно эти меры сегодня служат хотя и несовершенной, но защитой от террористических атак. И Россия здесь вряд ли сможет «продать» себя, как партнера. Она сама часто выглядит, как страна-террорист», – говорит госпожа Каздобина.



Проблема Афганистана, скорее, будет российской, а не американской

К тому же, сейчас ситуация выглядит так, что приход «Талибана» к власти не окончательный. Уже сегодня в стране формируются очаги сопротивления, а значит, гражданская война продолжится, и Афганистан не будет стабильным, что, в первую очередь, несет угрозу для РФ. Проще говоря, проблема Афганистана, скорее, будет российской, а не американской. «Украинский же вопрос будет оставаться на повестке дня США ввиду агрессивного поведения РФ. Сейчас, конечно, когда ситуация острая, об Афганистане говорят много, но когда эвакуация закончится, вопрос сойдет с первых полос. Угроза же Европе со стороны РФ никуда не денется», – добавила эксперт.

Эксперт-международник Максим Яли считает, что эхо Афганистана будет слышно еще долго. Мол, энтропия в мире нарастает, а значит осень будет горячей.

«Можно с уверенностью утверждать, что турбулентность и нестабильность в мировой политике после поражения США в Афганистане и победы «Талибана» будут только расти. Как и террористические угрозы, причем не только в смежных с Афганистаном государствах, но и в ЕС. Сейчас уже более 100 стран, включая Украину, согласились принимать мигрантов из Афганистана по гуманитарным соображениям», – говорит политолог.

Контролировать поток мигрантов и надежно выявлять представителей террористических организаций – в условиях хаоса и спешки не слишком реалистично. А потому… «Не удивлюсь, если уже в ближайшие месяцы во Франции, Германии и других странах ЕС, где есть многочисленные мусульманские общины, произойдет серия терактов», – добавляет г-н Яли.

Это может подтолкнуть лидеров ЕС к сближению с Кремлем и снятию санкций с РФ в обмен на готовность усилить контроль своих границ для предотвращения наплыва мигрантов. Эта модель дополнительного рычага давления на ЕС, напоминает господин Яли, уже полным ходом отрабатывается Кремлем последний месяц. Речь идет об организации потока мигрантов в Литву через Беларусь. «У Литвы, как оказалось, недостаточно даже колючей проволоки, чтобы минимально обезопасить свои границы от наплыва мигрантов. Что уж говорить о более серьезном контроле», – рассуждает политолог.

Гибридная война Запада с РФ приобретает новый контекст и направления, а у РФ появляются новые рычаги давления на ЕС. «Для Украины в этом плане есть риски очередных попыток принуждения к выполнению кремлевского сценария Минских соглашений. У России в краткосрочной перспективе появился еще один аргумент шантажа Запада, в первую очередь Германии и Франции как стран-участниц «Нормандского формата». То, что Украина согласилась принимать афганских беженцев, также несет дополнительные риски внутренней дестабилизации», – утверждает Максим Яли.

«Риски есть. И они – огромные. Думаю, что многим политикам в мире было бы гораздо легче, если бы Украина пошла на уступки, вроде имплементации «формулы Штайнмайера» и т.п. Но вероятность того, что все эти риски сбудутся, зависит не столько от того, что США вышли из Афганистана и талибы сейчас полностью управляют этой страной, а прежде всего от Украины», – подчеркивает журналист, экс-депутат, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. По его словам, все будет зависеть от того, насколько консолидированы будут наши элиты и власти в отстаивании реальных интересов Украины.

Вопрос №2. Какие конкретные шаги для предостережений, что должен делать официальный Киев в данном случае?

Официальному Киеву сегодня важно стать партнером Запада, говорит Юлия Каздобина. Не просителем и потребителем, а именно партнером. «Он может проявить партнерские качества путем помощи беженцам из Афганистана, то есть принять и обустроить определенное количество тех, кто убегает от режима Талибана, но сначала убедившись, что к нам не попадут фундаменталисты и потенциальные террористы», – отметила председатель Украинского фонда исследований безопасности.



Европе придется принять еще одну волну беженцев

Также Киеву важно сделать выводы из тех заявлений, которые прозвучали от президента Байдена о причинах ухода США из Афганистана. Среди этих причин – коррумпированность и безответственность афганских руководителей, получавших огромные средства на развитие демократических институтов, но эти деньги шли не по назначению. «И хотя Украина – не Афганистан, мы тоже не можем рассчитывать на то, что нас будут поддерживать бесконечно. В конце концов, я не думаю, что события в Афганистане открывают для Украины какие-то значительные возможности. США освободились от значительной нагрузки на армию и бюджет, но они сейчас в стадии перегруппировки перед новым глобальным противостоянием, линии которого сегодня становятся все более четкими», – добавила Каздобин.

Речь идет о Китае и России, которые часто действуют в унисон в ущерб американским интересам. «Конечно, на фоне некрасивых картинок, которые выглядят, как бегство США из Афганистана, Байдену потребуются истории успеха. Но, скорее всего, Украина сегодня не может стать для него такой историей. Противостояние с РФ продолжается и вряд ли будет решено в ближайшее время. Во многих вопросах Украина демонстрирует институциональную неспособность, следовательно реформаторского прорыва ждать не стоит. Поэтому, думаю, что отношения будут двигаться своим путем, независимо от ситуации в Афганистане», – считает эксперт.

Сегодня звучат заявления от многих влиятельных политиков в США о необходимости дать сигнал о гарантиях в сфере безопасности тем странам, которые критически зависят от военной помощи США. В частности, Украине и Тайваню. Об этом заявила экс-советник по национальной безопасности Кондолиза Райс, напоминает эксперт-международник Максим Яли. Но прислушивается ли к таким советам Джо Байден – большой вопрос. «Особенно на фоне перезагрузки отношений с Кремлем после женевского саммита. Думаю, вывод войск из Афганистана никаких новых возможностей Украины не дает. Только новые риски, о которых я сказал раньше», – отметил политолог.

Другое мнение по этому поводу у Владимира Фесенко: «Киеву надо предметно напоминать нашим западным партнерам о том, что в отличие от Афганистана, Украина оказалась способной самостоятельно защищать себя, свое право на свободу и демократию (что доказали две успешные революции), сохранять и развивать собственную государственность».

В конце концов, в этом наше принципиальное отличие от Афганистана.

Кроме того, продолжает он, надо говорить о том, что западная помощь Украине (в сотни раз меньше, чем помощь Афганистану) оказалась более эффективной. И что ошибкой было помогать в таких масштабах Афганистану, а не Украине.

«О рамочном военном (или в сфере безопасности) соглашении между Украиной и США уже договариваются. Возможно, это соглашение даже подпишут во время визита президента Зеленского в США », – говорит Фесенко. И добавляет, что это будет определенный шаг вперед в наших отношениях с США, но он не означает, что США будут воевать на нашей стороне. «Таких гарантий (прямой военной помощи) нам никто не даст. Но сотрудничество с США будет развиваться », – добавил политолог.

Нам надо напоминать, подчеркивать именно на контрасте с Афганистаном: мы можем быть эффективным партнером для США. «Байдену сейчас надо будет демонстрировать и положительные кейсы партнерских отношений. Если он проявит слабость и оппортунизм еще и в украинском вопросе, то критика в его адрес в США станет сокрушительной, а его президентство будет признан провальным», – считает Владимир Фесенко.

Официальный Киев, по словам Вадима Денисенко, должен сделать две вещи. Во-первых, четко сказать, что ни на какую «формулу Штаймаера» и вообще ни на какие политические шаги Украины не пойдет «пока Россия не выведет свои войска с временно оккупированных территорий, пока мы полностью не восстановим контроль над границей», – подчеркивает исполнительный директор УИБ.

То есть, эта формула давно известна: сначала безопасность, а потом – политика.

Во-вторых … Сейчас все пиарщики Байдена ищут чем бы «перебить» картинку с людьми, выпадавшими из кабульских самолетов. И мы, Украина, здесь как раз ложимся в масть. «Ну сами подумайте: сегодня рейтинг Байдена обвалился, есть огромный скандал в Конгрессе, в американском обществе, его обвиняют в заигрывании с Россией, в потере уважения к США среди партнеров, в полном непонимании мировых проблем и в конечном итоге в том, что от выхода войск США выиграл Китай, который уже договорился с талибами. Мы сейчас зациклились на том, что нам могут дать статус «стратегического партнера вне НАТО», статус, который до сих пор, между прочим, имеет Афганистан. На самом деле, у нас неожиданно появился шанс начать реально говорить на повышенных тонах. И Белый дом вынужден искать компромиссы с нами», – отметил господин Денисенко.

Украина уже может аккуратно повышать ставки. В частности, говорить об оружии, о кадровых решениях, и, главное, говорить о реструктуризации и списании долгов. «Второго такого шанса у Зеленского может и не быть», – подытожил Вадим Денисенко.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ