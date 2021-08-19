Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО
Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО
18.08.2021 22:26
Укринформ
Президент своими указами ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.
В частности, указом №366/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".
Указ №367/2021 вводит в действие решение СНБО от 30 июля 2021 года "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".
Кроме того, Президент ввел в действие решение СНБО от 30 июля 2021 "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Это предусматривает указ №369/2021.
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В этом решении СНБО отмечается, что Кабинет Министров должен к 1 декабря разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи и реабилитации в сфере здравоохранения.
Контроль за выполнением решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие этими указами, возложен на Секретаря СНБО.
Как сообщал Укринформ, 30 июля на выездном заседании СНБО обсуждалось состояние медицинской системы и денежное обеспечение медработников.
Фото: president.gov.ua
По материалам: Укринформ