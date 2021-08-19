Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО

18.08.2021 22:26

Укринформ

Президент своими указами ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

В частности, указом №366/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".

Указ №367/2021 вводит в действие решение СНБО от 30 июля 2021 года "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".

Кроме того, Президент ввел в действие решение СНБО от 30 июля 2021 "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Это предусматривает указ №369/2021.

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В этом решении СНБО отмечается, что Кабинет Министров должен к 1 декабря разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи и реабилитации в сфере здравоохранения.

Контроль за выполнением решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие этими указами, возложен на Секретаря СНБО.

Как сообщал Укринформ, 30 июля на выездном заседании СНБО обсуждалось состояние медицинской системы и денежное обеспечение медработников.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ