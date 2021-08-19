Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31 августа

19.08.2021 10:37

Укринформ

Встреча Президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена состоится 31 августа. Кроме Вашингтона, в рамках визита в США Зеленский посетит штат Калифорния.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент Укринформа.

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, Президента Байдена и Президента Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на 1 день", – отметил Кулеба.

Министр акцентировал, что перенос вызван тем, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате один на один.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что это одна из договоренностей, достигнутых во время его с руководителем Офиса Президента визита в США.

Свой визит в США по приглашению Президента Байдена Зеленский начнет 30 августа. Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Чиновник обозначил эти места как базовые точки визита и заметил, что до этого ни один Президент Украины не посещал западное побережье США.

"Хотя именно в штате Калифорния сосредоточены IТ-компании больше всего, высокотехнологическая космическая индустрия. И это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому Президент посещает штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия Соединенных Штатов и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику", – заметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодня нет никаких индикаторов о том, что события в Афганистане каким-то образом негативно влияют на подготовку и совершение визита Президента Украины в США.

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"Мы понимаем, в какой беде оказались Соединенные Штаты, и в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам чем можем, но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет, поэтому всё идет по плану", – отметил министр.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Президента Джозефа Байдена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4-5 августа посетили Вашингтон в рамках подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США.

По материалам: Укринформ