Президент принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

Президент принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

Фото

19.08.2021 21:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский поздравил Посла Ирландии Тересу Гили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решения об открытии посольства в Киеве.

«Важно, что ко Дню Независимости в Украине впервые будет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться», — сказал Президент.

Он также выразил убеждение, что этот шаг будет содействовать активизации практического результативного взаимодействия между двумя государствами.

Читайте также: «Хочу некоторые вещи закончить»: Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

Во время разговора с Послом Федеративной Республики Нигерия Шиной Фатай Алеге глава государства акцентировал внимание на важности активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной.

«Мы рады, что вы присоединились к нам как представитель Нигерии именно в эту важную для народа Украины дату. Я очень хотел бы, чтобы через 30 лет после восстановления независимости нашего государства между нашими странами состоялся конструктивный и предметный диалог, чтобы наши стороны нашли общие проекты и общие интересы», – отметил Президент.

Зеленский отдельно отметил активное сотрудничество между государствами в области образования и вклад Украины в профессиональную подготовку нигерийских специалистов.

Читайте также: Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

В разговоре с новым Послом Республики Корея Ким Хьонг Те Зеленский акцентировал внимание на важности включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.

«Это решение, а также включение нашего государства в программу Официальной помощи развитию на 2021-2025 годы будет содействовать реализации мощного потенциала двусторонних отношений», — отметил Президент.

Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в частности, в сфере инфраструктуры.

Общаясь с вновь назначенным Послом Республики Армения Владимиром Карапетяном, Президент акцентировал внимание на настроенности на развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.

Читайте также: Украина использует время перед запуском Nord Stream 2 для защиты своих интересов – Президент

Как сообщал Укринформ, 4 марта Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии и обсудил с дипломатами повестку дня двусторонних отношений.

По материалам: Укринформ