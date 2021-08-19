На Банковой обсудили отношения Украина – НАТО

18.08.2021 20:57

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец обсудил с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым вопросы дальнейшего развития отношений Украины и НАТО.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что собеседники во время встречи обсудили развитие отношений Украины с Североатлантическим альянсом в контексте евроатлантической интеграции Украинского государства.

Особое внимание стороны уделили оборонной реформе, совершенствованию национального законодательства в сфере безопасности и обороны и консультативно-совещательной помощи иностранных партнеров.

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Машовец акцентировал на неизменности выбранного курса Украинского государства на членство в НАТО и подробно остановился на отдельных аспектах нормотворческой работы, которая полностью учитывает нормы и правила стран Альянса.

Заместитель руководителя ОП также проинформировал главу Представительства НАТО в Украине о ситуации на Донбассе и перспективах ее развития.

«Более подробно обсудили создание в Украине системы национальной устойчивости, развитие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и их роль в реализации недавно принятого Верховной Радой закона «О национальном сопротивлении», – говорится в сообщении.

В свою очередь, Винников подчеркнул неизменность позиции НАТО по полной и безоговорочной поддержке Альянса в противостоянии агрессии Российской Федерации и важности расширения практического взаимодействия в связи с этим. Он также представил новых сотрудников Представительства НАТО в Украине.

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Машовец поблагодарил Винникова за личный вклад в развитие отношений Украины с Альянсом за время его пребывания в должности главы Представительства НАТО в Украине.

Как сообщал Укринформ, 17 июля Винников заявил, что правильное внедрение закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» (№3822) позволит эффективно сотрудничать с инвесторами из стран НАТО и ЕС.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ