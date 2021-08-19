«Хочу некоторые вещи закончить»: Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

«Хочу некоторые вещи закончить»: Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

19.08.2021 19:59

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media прокомментировал возможность второй раз баллотироваться на пост Президента.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на НВ.

Отмечается, что на вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

«Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам себе должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», – сказал Президент Украины.

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На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, Зеленский ответил, что хочет «некоторые вещи завершить».

«Я не просто рассматриваю такую ​​возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи завершить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция», – отметил Зеленский.

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Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он заявил, что ему не хватит одного срока для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ