Эксперты советуют властям сосредоточиться на судебной реформе

Опрос

19.08.2021 16:00

Укринформ

Украинские эксперты считают, что власть должна сосредоточиться на проведении реальной судебной реформы и обеспечении справедливого и эффективного судопроизводства, чтобы Украина стала успешной.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса «Украина – 30! Оценки успешности общественно-политического развития страны», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и представленного в Укринформе.

"Для того чтобы Украина стала успешной, процветающей страной, власти нужно сосредоточиться прежде всего на проведении реальной судебной реформы и обеспечении справедливого и эффективного судопроизводства; проведении экономических (фискальных, организационных) реформ, которые обеспечат реальный экономический рост; реальной борьбе с коррупцией и привлечении виновных к ответственности, а также на развитии науки, увеличении финансирования научных и образовательных проектов. Не менее важны деолигархизация и разрушение монополий", – говорится в результатах опроса.

Читайте также: Большинство жителей гордится гражданством Украины – опрос

Отмечается, что эксперты единодушны с населением в определении сфер, где Украина имела, скорее, неудачи: формирование системы справедливого судопроизводства (1,9 балла) и обеспечение социальной справедливости (2 балла). Также эксперты низко оценивают эффективность борьбы с коррупцией (2,1 балла), однако их оценка на 0,5 пункта выше, чем среди населения.

Более оптимистично оценивают эксперты развитие страны в большинстве сфер по сравнению с мнением населения. По их мнению, Украине неплохо удалось развитие гражданского общества (4 балла из 5), утверждение свободы слова (3,7 балла), европейская интеграция (3,5 балла), развитие демократии и формирование украинской нации (3,5 балла). Оценки экспертов относительно большинства сфер на 0,5-1 балл выше, чем оценки населения, отмечают социологи.

"Среди экспертной среды бытуют более положительные интерпретации того, что происходило с Украиной после провозглашения Независимости, чем среди населения в целом. Большинство опрошенных считает, что с Украиной произошло больше положительного за это время, тогда как среди населения преобладает мнение, что позитива и негатива было примерно поровну", – говорится в результатах исследования.

Сообщается, что эксперты оценивают уровень демократии в Украине значительно выше, чем населения: 7,1 балла из 10-ти против 5,6 балла.

Экспертный опрос «Украина – 30! Оценки успешности общественно-политического развития страны» проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 10 по 18 августа 2021 года. В общей сложности опрошено 44 эксперта-аналитика, ученых и журналиста.

По материалам: Укринформ