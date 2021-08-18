Украина против РФ: посол рассказал о рассмотрении дела в Международном суде ООН

Эксклюзив

18.08.2021 17:53

Укринформ

Россия обязана исполнять решения Международного суда ООН.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Прежде всего, исполнение решения Международного суда ООН – это обязательство и ответственность России. Решение суда является окончательным и обязательным к исполнению. Соответствующее обязательство уже закреплено в Уставе Суда и распространяется, в том числе, на РФ. Если бы Украина считала, что решение суда не будет иметь веса, мы бы не подавали иск. Если же говорить о механизме контроля за исполнением решения, то он не предусмотрен. Международный суд ООН рассматривает споры между суверенными государствами, которые имеют соответствующие правовые и политические обязательства относительно исполнения решений", – подчеркнул он.

По его словам, статистика исполнения решений международных судов более оптимистична, чем может показаться.

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"Кроме того, есть немало примеров исполнения решений международных судов спустя некоторое время. Та же РФ исполнила решение арбитражного трибунала по делу Arctic Sunrise через несколько лет. Чтобы исполнить решение суда сразу, нужна смелость – признать ошибку и взять на себя ответственность. Поэтому посмотрим", – сказал Ченцов.

А еще отметил, что фаза рассмотрения по существу началась сразу после того, как 8 ноября 2019 года Суд вынес решение относительно юрисдикции в пользу Украины.

"Текущий этап является письменным, когда аргументы сторон подаются в меморандуме и контрмеморандуме соответственно. Содержание контрмеморандума остается конфиденциальным до открытия устных слушаний. Конечно, РФ будет утверждать, что она привела аргументы против исковых требований Украины. В свою очередь, украинская юридическая команда работала и работает над этим делом, поэтому мы готовы оппонировать любые аргументы российской стороны конкретными фактами и собранными доказательствами, большое количество которых уже подано в Суд. Мы не имеем сомнений, что представленные Россией в своем контрмеморандуме доводы суд признает необоснованными", – подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение по делу "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН, Ченцов отметил, что в такой категории дел сложно давать даже приблизительные прогнозы.

"После подачи российского контрмеморандума ожидаются консультации Секретариата Суда со сторонами относительно второго раунда письменных замечаний. Затем состоятся слушания по делу, после которых Суд перейдет к процессу вынесения решения. В целом, с учетом процедуры Суда, а также возможных ограничений в связи с пандемией, можно говорить о еще 2-3 годах, в течение которых будет длиться процесс", – сказал Ченцов.

А еще он объяснил, какие вопросы Международный суд ООН будет рассматривать впервые.

"Действительно, вероятные нарушения положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма будут рассматриваться судом впервые. Это важный международный договор в сфере борьбы с трансграничной преступностью. Убежден, что мировое юридическое сообщество ожидает толкования Конвенции со стороны Международного суда ООН. Что же касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то у Суда уже есть определенная практика. Вместе с тем, краеугольные для Украины вопросы, такие как запрет Меджлиса, еще по Конвенции не рассматривались. РФ придется объяснять свои действия в своем контрмеморандуме и во время устных слушаний. Именно этого пытались избежать адвокаты РФ, заявляя об отсутствии у Суда юрисдикции", – подчеркнул он.

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Также дипломат подчеркнул, что в контексте этого дела можно говорить о том, что Украина смело открывает двери глобального правосудия.

"Нами подан иск в Суд по вопросам, по которым пока нет прецедентов, и против государства-постоянного члена Совета Безопасности ООН. И нам есть что сказать", – отметил Ченцов.

Как сообщал Укринформ, пресс-служба МИД заявила, что Украина и далее будет отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН относительно нарушения Россией двух конвенций.

9 августа 2021 года Российская Федерация подала в Международный суд ООН Контр-меморандум по делу, инициированному Украиной. В своем меморандуме, поданном 12 июня 2018 года, Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН вынес решение, которым отбросил все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по существу и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

РФ стала первым государством за всю историю существования Международного суда ООН, которое обязано предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух вышеуказанных конвенций.

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Что касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Россия должна ответить за бездействие в проведении расследования и непрепятствование в поставке денег и оружия незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины, которые вовлечены в осуществление террористических актов, а именно: уничтожение самолета MH-17, обстрелы гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; организацию ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.

Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Кроме того, Россия должна дать ответ почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более четырех лет назад, в том числе требование о снятии препятствий деятельности Меджлиса на территории полуострова.

Международный суд ООН 8 ноября 2019 года признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

По материалам: Укринформ