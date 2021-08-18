Восстановление Тупицкого обжаловали в Верховном суде

17.08.2021 10:53

Укринформ

В Палату Верховного Суда поступила жалоба на решение Высшего админсуда в составе ВС, согласно которому признано незаконным Указ Президента об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Верховного Суда.

"В Большую палату Верховного Суда 16 августа поступила апелляция на решение Высшего админсуда в составе Верховного Суда относительно восстановления Тупицкого в должности судьи КС", – сказали в суде.

Это уже вторая апелляция на решение относительно восстановления Тупицкого, добавили в ВС. Первая жалоба от физического лица поступила 21 июля.

Читайте также: Тупицкому в Офисе генпрокурора вручили новое подозрение

Оба дела еще не назначены к рассмотрению, поскольку весь состав судей Палаты ВС находится в отпуске, отметили в суде.

Как сообщал Укринформ, 14 июля 2021 года Верховный Суд признал незаконным Указ Президента от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КС.

В ВС объяснили свое решение тем, что Президент не имеет полномочий увольнять судью КС.

Читайте также: Новое подозрение Тупицкому касается вмешательства в систему Казначейства – источник

27 марта глава государства отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский отметил, что это сделано по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

Оба уволенных судей обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

Читайте также: Тупицкий минимум год не вернется к КСУ – Вениславский

Кроме того, Президент 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля Президент продолжил отстранение еще на месяц.

Тупицкий обжаловал указы о своем отстранении в Верховном Суде.

По материалам: Укринформ