Политика

Разумков объяснил, почему не вакцинировался от CОVID-19

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Разумков объяснил, почему не вакцинировался от CОVID-19

Разумков объяснил, почему не вакцинировался от CОVID-19

17.08.2021 15:00

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не вакцинировался против коронавируса, поскольку имеет антитела после перенесенной болезни CОVID-19.

Об этом он рассказал на брифинге во время рабочей поездки на Полтавщину, передает корреспондент Укринформа.

"Еще не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела", – сказал спикер.

Он также отметил, что в Украине много людей нуждаются в вакцинации.

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Как сообщалось, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.

За прошедшие сутки, 16 августа, 123 637 человек вакцинированы против COVID-19. Так, одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированы – 53 232 человека.

По материалам: Укринформ

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