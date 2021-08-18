НАПК за неделю передало в суд 27 админпротоколов

НАПК за неделю передало в суд 27 админпротоколов

18.08.2021 01:46

Укринформ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за неделю направило в суд 27 административных протоколов в отношении политиков и должностных лиц.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте НАПК.

По признакам нарушения требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов собраны и направлены в суд 10 протоколов в отношении бывшего заместителя Запорожского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Владимира Волобуева и и.о. начальника Черноморской таможни Гостаможслужбы (на момент совершения – председателя комиссии по реорганизации Черноморской таможни Гостаможслужбы) Максима Чумаченко.

Как отмечается, Волобуев принял участие в рассмотрении проекта решения исполнительного комитета Запорожского городского совета, имея конфликт интересов, а Чумаченко установил сам себе надбавки за выполнение особо важной работы.

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Кроме того, из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены три протокола в отношении представителей партий: «Новая» (руководитель – Роман Насиров), «КМКС» Партия венгров Украины» (руководитель – Василий Брензович), «Справа» (руководитель – Наталья Костюченко).

Составлено пять протоколов о нарушении порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено восемь административных протоколов.

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Также составлен один протокол из-за несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно заведующей сектором Киевской таможни Ирины Онуфрийчук.

Как сообщал Укринформ, в начале августа НАПК разработало рекомендации для устранения коррупционных схем в процедуре разработки и утверждения градостроительной документации.

По материалам: Укринформ