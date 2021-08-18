Кабмин назначил двух заместителей главы Нацслужбы здоровья

18.08.2021 15:42

Укринформ

Кабинет Министров назначил Анну Фенчак и Татьяну Бойко заместителями главы Национальной службы здоровья Украины.

Как передает Укринформ, соответствующие решения приняты на заседании правительства 18 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это первые официально назначенные должностные лица, без статуса "временного исполнения обязанностей", за 1,5 года. Поздравляю коллег с назначением, у нас впереди много работы", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Отмечается, что обе кандидатки – из команды НСЗУ. Фенчак была заместителем директора департамента – начальником управления финансовых гарантий медицинского обслуживания Департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ. Бойко – директором Департамента коммуникаций и с 16 июня в.и.о. замглавы НСЗУ.

К новым обязанностям они приступили с испытательным сроком в 4 месяца. После этого министр оценит результаты и примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 августа объявил повторный конкурс на избрание главы Национальной службы здоровья (НСЗУ).

По материалам: Укринформ