Зеленский ввел в действие решение СНБО по водным ресурсам Украины

13.08.2021 21:03

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года по водным ресурсам Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий указ № 357/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины", – говорится в документе.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря СНБО.

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Как сообщалось, 30 июля Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Рада приняла комплексное решение о состоянии водных ресурсов Украины. Он напомнил, что в прошлом году при Аппарате СНБО создана рабочая группа по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины для согласованной межведомственной координации профильных ведомств по вопросам водной безопасности, которая провела четыре заседания. Данилов также отметил, что было предложено посмотреть на проблему водной безопасности комплексно, согласовать координацию работы соответствующих ведомств и устранить имеющиеся пробелы в законодательстве.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ