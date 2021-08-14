Владение государственным языком: расширили перечень документов для кандидатов на должности глав РГА

13.08.2021 21:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень документов для предложений на должности председателей районных государственных администраций копией сертификата о владении государственным языком.

Как передает Укринформ, об этом говорится в указе № 360/2021, опубликованном на сайте Офиса Президента.

В частности, Глава государства внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденный Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.

Президент дополнил перечень необходимых документов при внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности председателей районных государственных администраций следующим пунктом: «копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, который подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка».

Кроме того, Президент расширил пункт относительно предоставления трудовой книжки при предложениях по кандидатурам для назначения на должности председателей РГА. Ранее необходима была копия трудовой книжки (для военнослужащих – послужной список). Теперь Глава государства уточнил, что необходимо подать копию трудовой книжки (при наличии), послужной список (для военнослужащих) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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Как сообщалось, 6 августа в Украине экзамен на уровень владения государственным языком для исполнения служебных обязанностей сдали 4 766 человек.

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

4 августа 2021 года Кабмин принял несколько решений по устранению недостатков в проведении экзаменов на уровень владения государственным языком. В частности, поручил протокольным решением Министерству образования и науки, Министерству цифровой трансформации, Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы и Национальной комиссии по стандартам государственного языка до 1 декабря 2021 года внести предложения о расширении сети уполномоченных учреждений, оптимизации работы экзаменационной комиссии, сокращение сроков установления результатов экзамена и внесения записи о выдаче государственного сертификата в Реестр государственных сертификатов об уровне владения государственным языком.

Также правительство приняло постановление, которым определяется, что устная и письменная части экзамена проходят с использованием компьютерной техники. Письменная часть предполагает выполнение тестовых заданий и написание текста на определенную тему. Устная часть предусматривает монологическое высказывание. Также в документе отмечается, что общая продолжительность экзамена не может превышать 30 минут.

Экзамены стартовали 19 июля 2021 года.

Экзаменационная работа состоит из четырех частей: "Культура речи" (24 тестовых задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Произношение" (2 задания открытого типа).

По материалам: Укринформ