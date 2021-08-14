Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info и Зеленскому

13.08.2021 13:31

Укринформ

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда отказался рассматривать иск экс-президента Петра Порошенко к Bihus.Info и Президенту Владимиру Зеленскому, в котором тот просил суд обязать журналистов обнародовать телефонные разговоры народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении суда от 9 августа.

"Исковое заявление ОСОБА_1 к общественной организации "ТОМ 14", Президенту Украины Зеленскому о признании противоправными действий или бездействие, обязательства совершить действия – вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", – говорится в резолютивной части документа.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после его пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

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Как сообщается на сайте Bihus.info, речь идет о записи разговоров Медведчука за 2014-2017 годы, которые стали основой четырех серий расследования журналистов. В целом это более 30 часов разговоров политика с кремлевскими чиновниками и функционерами/боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В документе отмечалось, что истец просил признать противоправной бездеятельность ОО "ТОМ 14" относительно необнародования информации, представляющей общественный интерес, и обнародовать аудиозаписи телефонных разговоров, о которых говорилось в выпусках программы "Наші гроші".

Истец также ходатайствовал в суде о том, что бы обязать Президента Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию от СБУ, разведывательных органов Украины или от любых других лиц, на основании которой Зеленский утверждал, что "с террористами, сепаратистами ОСОБА_4 торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом", "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

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По данным сервиса YouControl, ОО "ТОМ 14" зарегистрирована в октябре 2015 года в Киеве. Ее руководителем является Бигус Денис Станиславович.

Как сообщал Укринформ, в начале июля текущего года лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал иск против Президента Владимира Зеленского и общественной организации "ТОМ 14". Он требовал обязать ответчиков опубликовать так называемые записи Медведчука в первоначальном виде.

Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

Генпрокуратура подозревает Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 – госизмена, ч. 3 ст. 15 – покушение на преступление, ч. 1 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны.

С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

По материалам: Укринформ