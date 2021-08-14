Посол Германии – о реформах в Украине: Только законов недостаточно, надо их воплощать в жизнь

Посол Германии – о реформах в Украине: Только законов недостаточно, надо их воплощать в жизнь

13.08.2021 12:37

Укринформ

Важной задачей Украины на сегодняшний день является воплощение реформ.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью НВ, передает Укринформ.

По ее словам, сегодняшнюю Украину ни в чем невозможно сравнить с той Украиной, которую Фельдгузен застала еще в девяностых – «столько изменений, столько прогресса».

Однако, по мнению посла ФРГ, отдельные шаги реформирования все еще могут казаться тяжелыми и выглядеть незначительными. Поэтому нужно быть терпеливым по многим вопросам, ведь они требуют времени.

«То ли земельная реформа, то ли борьба с коррупцией, то ли децентрализация, то ли судебная реформа: Украина преодолела впечатляющий путь после Революции достоинства. Задача сейчас – воплотить эти реформы в жизнь. Недостаточно только принимать законы. Осенью ждет много вызовов: законодательное завершение реформы децентрализации, дальнейшая интенсивная работа над судебной реформой или реформа СБУ», – отметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что Украина давно уже имеет своего важнейшего контроллера – активное гражданское общество, которое критически и конструктивно сопровождает действия правительства и парламента.

Также посол Германии в Украине отметила важность таких мероприятий, как будущий Киевский саммит первых леди и джентльменов, организованный по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

«Супруги ведущих политиков способны раскрывать важность собственных тем. И они могут действовать немного свободнее, в то время, когда их партнеры в каждом выступлении должны соблюдать «больше правил» политики», – сказала посол.

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По словам Фельдгузен, в центре внимания саммита будут вопросы здравоохранения, образования и равных возможностей.

«В целом, разумеется, в Украине основное внимание сосредоточено на особо значимых темах. Существует опасность того, что не только украинское общество, но и международное сообщество начнет мириться с ситуацией. Чтобы этого не произошло, следует снова и снова подчеркивать человеческую трагедию конфликта: положение мирного населения вблизи линии разграничения, минирование многих территорий, положение внутренне перемещенных лиц, утративших свою родину», – сказала она.

Как сообщал Укринформ, в Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие организовано по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

В саммите также примут участие мировые эксперты и представители международных организаций.

Основными темами встречи будут здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях.

По материалам: Укринформ