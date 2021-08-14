Меркель перед визитом в Киев посетит Москву

13.08.2021 14:12

Укринформ

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая 22 августа прибудет в Киев, перед этим, 20 августа, осуществит визит в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт на пресс-конференции 13 августа, передает Укринформ со ссылкой на DW.

По словам пресс-секретаря, в Москве запланирована встреча Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Зайберт добавил, что детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе.

В Кремле уже подтвердили встречу Путина с главой правительства Германии, отметив, что на ней будет идти речь об отношениях между двумя государствами и актуальных международных вопросах.

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Последний раз канцлер Германии посещала РФ в январе 2020 года.

Как сообщалось, ранее пресс-секретар Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что канцлер ФРГ осуществит визит в Украину 22 августа, во время которого встретится с главой государства Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря, темами переговоров будут "безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы". В частности, планируется обсудить вопросы относительно выполнения обязательств, которые ФРГ дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" будет пытаться злоупотреблять своим монопольным положением.

Зеленский и Меркель последний раз встречались 12 июля во время официального визита Президента Украины в Германию.

23 августа в Киеве состоится учредительный саммит Крымской платформы – это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предотвращения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупации, а также достижения главной цели – деоккупации Крыму и возвращения его Украине.

Зеленский пригласил Меркель принять участие в этом мероприятии.

Сейчас Украина получила 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы.

По материалам: Укринформ