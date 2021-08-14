Кулеба у відповідь Лаврову назвав обурливою війну, яку розв’язала Росія на сході України

13.08.2021 19:13

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал возмутительной войну, которую Российская Федерация принесла на восток Украины, отвечая на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как передает Укринформ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

"Возмутительная война, которую РФ развязала на Донбассе, убив свыше 14 тысяч человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которые она принесла. А Украина – это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет", – отметил Кулеба.

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Как сообщалось, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "возмутительным" призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям востока Украины, которые чувствуют себя россиянами, ехать в Россию.

Как сообщал Укринформ, 5 августа Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что для решения ситуации на востоке Украины важно, чтобы жители оккупированной его части самоидентифицировались и сами себе ответили на вопрос – "кто ты?", "ты с Россией или с Украиной?".

По материалам: Укринформ