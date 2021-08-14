Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности

13.08.2021 20:32

Укринформ

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности выбрала три кандидатуры, которые подаст на рассмотрение Премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня завершилось интервьюирование, комиссия прорейтинговала кандидатов. В ближайшее время рейтинговый список будет озвучен и первая тройка будет передана в Кабинет Министров. И Кабинет Министров выберет руководителя", – сказал председатель комиссии Тимофей Милованов.

По результатам заседания стало известно, что Премьер-министру будут представлены кандидатуры Василия Горбаля, Аттилы Ковчи и Вадима Мельника.

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Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла Закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

12 мая Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. На участие в конкурсе на должность главы БЭБ поступило 57 пакетов документов.

По материалам: Укринформ