ЦИК прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума

13.08.2021 18:04

Укринформ

Центральная избирательная комиссия прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума, потому что не получила необихдимые документы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ЦИК в Фейсбуке.

"ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдуму.14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные письма и протокол об итогах сбора подписей Комиссии ", – говорится в сообщении.

Также отмечают, что ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы.

Кроме того, прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдум.

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Как сообщалось, 14 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе относительно газа, продажи земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.

По материалам: Укринформ