ЦИК прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума
ЦИК прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума
13.08.2021 18:04
Укринформ
Центральная избирательная комиссия прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума, потому что не получила необихдимые документы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ЦИК в Фейсбуке.
"ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдуму.14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные письма и протокол об итогах сбора подписей Комиссии ", – говорится в сообщении.
Также отмечают, что ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы.
Кроме того, прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдум.
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Как сообщалось, 14 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе относительно газа, продажи земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.
По материалам: Укринформ