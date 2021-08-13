Зеленский поручил собрать заседание СНБО на 20 августа
Зеленский поручил собрать заседание СНБО на 20 августа
13.08.2021 19:18
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины", – отметили в пресс-службе.
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Там добавили, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания. О его времени и месте будет сообщено дополнительно.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ