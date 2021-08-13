Украина направила России ноту протеста из-за очередного «гумконвоя» в ОРДЛО

12.08.2021 20:36

Укринформ

МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Россией противоправной практики направлять на территорию Украины так называемые «гуманитарные конвои».

Об этом говорится в комментарии МИДа, передает Укринформ.

"12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й т. н. «гуманитарный конвой» в составе семь грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС РФ", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Отмечается, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины», – подчеркивается в комментарии.

В связи с этим МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины.

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Как сообщалось, Россия с 2014 года незаконно отправляет "гумконвои" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Официальный Киев неоднократно заявлял, что российские "гумконвои" попадают на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Под видом так называемых "гумконвоев" Россия неоднократно перебрасывала оружие.

В конце 2018 года Россия приостановила отправку «гумконвоев» в ОРДЛО. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что это связано с проведением «оценки потребностей» на оккупированных территориях.

По материалам: Укринформ