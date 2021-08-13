Резников в США обсудил возможность привлечения Америки к переговорному процессу по ОРДЛО

Резников в США обсудил возможность привлечения Америки к переговорному процессу по ОРДЛО

12.08.2021 21:12

Укринформ

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе рабочего визита в США провел переговоры с директором Совета национальной безопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту Президента Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе и мирный переговорный процесс относительно временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В ходе встречи Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов.

Американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне, выразила прочную поддержку украинской инициативе «Крымская платформа» и процессу урегулирования международного вооруженного конфликта в ОРДЛО, отметила важность сотрудничества Украины и США относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.

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Как сообщал Укринформ, 28 июля Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний Трехсторонней контактной группы, если руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья.

По материалам: Укринформ