Кулеба прогнозирует, что визит Зеленского в США станет историей успеха

13.08.2021 12:01

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что визит Президента Украины в Вашингтон станет историей успеха благодаря системной работе украинской и американской сторон по его подготовке.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Кулеба заявил на онлайн-брифинге.

«Будет история успеха, будут конкретные договоренности», – сказал Кулеба.

Он отметил, что во время недавнего визита вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком в Вашингтон на него очень хорошее впечатление произвела позитивная атмосфера, которая там установилась в связи с подготовкой визита Президента, и конструктивный подход администрации Джозефа Байдена к его организации, а также тот факт, что и демократы, и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины.

Читайте также: Кулеба рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

По словам министра, визиты такого уровня в такой исторический момент – это «очень сложная задача».

«Мы над ней работаем, и не только МИД, но и другие органы украинской власти, причастные к сотрудничеству с США. Ведется очень системная работа», – заверил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Президента Джозефа Байдена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак4-5 августа посетили Вашингтон в рамках подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США

По материалам: Укринформ