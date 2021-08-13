Канада выделит $25 миллионов на поддержку ряда проектов в Украине

Канада выделит $25 миллионов на поддержку ряда проектов в Украине

13.08.2021 01:04

Укринформ

Правительство Канады в течение пяти лет выделит на поддержку нескольких проектов развития Украины сумму, эквивалентную 25 миллионам долларов США.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину заявили в возглавляемом ею ведомстве.

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 миллионов канадских долларов в течение пяти лет на поддержку инклюзивного управления в Украине. Был начат поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине, таким образом отреагировав на потребности всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых", – говорится в сообщении.

Кроме этого, министр объявила о выделении 1,50 млн "на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранов".

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"Эти средства подтверждают непоколебимую преданность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддержке ее цели глубокой евроатлантической интеграции", – подчеркнули в министерстве международного развития Канады.

Также отмечается, что Канада поддержит усилия Украины по улучшению первичного звена медицинской помощи и важных медицинских услуг на фоне пандемии COVID-19.

По материалам: Укринформ