Фирмой, которая организовывала туры в Абхазию, займутся правоохранители – МИД

13.08.2021 15:11

Укринформ

В Министерстве иностранных дел получили ноту посольства Грузии в Украине относительно организации туров в оккупированную Абхазию украинской турфирмой «Кулуар» и считают такую ​​ее деятельность абсолютно неприемлемой.

Об этом в комментарии Укринформу заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине относительно организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую ​​деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», – отметил он.

Николенко сообщил, что этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий.

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«Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах», – подчеркнул представитель МИД.

Ранее посольство Грузии в Украине в комментарии Радио Свобода выразило крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой «Кулуар поход» и проинформировало, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

По материалам: Укринформ