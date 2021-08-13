Данилов провел совещание по децентрализации – требует ускориться
Данилов провел совещание по децентрализации – требует ускориться
13.08.2021 17:40
Укринформ
Создание максимально четких и прозрачных условий функционирования местных громад является вопросом национальной безопасности, поэтому работа над выполнением соответствующего Указа Президента №180 должна быть ускорена.
Как передает Укринформ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время совещания по выполнению задач, определенных решением СНБО от 15 апреля 2021 года «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти», сообщает пресс-служба Совбеза.
«Выполнение Указа №180 (который вводит в действие решение СНБО – ред.) является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство», – цитирует Данилова пресс-служба.
По его словам, упомянутый указ направлен на создание максимально четких и прозрачных условий функционирования местных громад в Украине, которые сегодня получили колоссальные полномочия, а соответственно, и уровень ответственности.
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Секретарь СНБО обратил особое внимание на важность ускорения работы по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных громад; срочного решения вопросов относительно юридических аспектов оформления земель, расположенных на территориях соответствующих громад; принятия мер к созданию Государственного адресного реестра в виде набора базовых данных национальной инфраструктуры геопространственных данных и тому подобное.
«Земля местных громад – это один из основных активов, рациональное использование которого дает возможности перспективного развития и реализации важных социально-экономических проектов», – подчеркнул он.
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Данилов также обратил внимание Министерства юстиции на необходимость проработать вопрос нормативно-правового регулирования ответственности субъектов хозяйствования относительно непредоставления предусмотренной законодательством отчетности.
Следующее совещание по этому вопросу назначено на 20 августа, сообщили в пресс-службе.
Как сообщал Укринформ, 29 апреля Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти».
Согласно решению СНБО, Кабинету Министров поручено обеспечить с 1 июля 2021 года использование в работе центральных органов исполнительной власти Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад.
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Также правительство должно принять меры по созданию с 1 января 2022 года Министерством развития громад и территорий и Государственной службой статистики информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных громад с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления.
По материалам: Укринформ