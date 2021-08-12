Заявку Украины о присоединении к Центру киберобороны НАТО будут рассматривать осенью

11.08.2021 16:41

Укринформ

О результате рассмотрения заявки Украины на вступление в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) станет известно осенью этого года.

Об этом сообщила Укринформу руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Наталья Ткачук.

По ее словам, присоединение Украины к CCDCOE позволит получить доступ к ведущим исследованиям и разработкам и поможет противодействовать киберугрозам, в том числе со стороны РФ.

"Членство в организации предоставит Украине возможность обмена опытом в выявлении и противодействии современным киберугрозам, отработки навыков совместного реагирования на кибератаки и проведения операций обороны и сдерживания в киберпространстве. Украина получит доступ к ведущим исследованиям и разработкам, проводимым CCDCOE. Все это позволит более эффективно противодействовать гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. Членство в CCDCOE станет еще одним важным шагом на пути вступления Украины в НАТО», – отметила Ткачук, отвечая на вопрос о преимуществах членства в CCDCOE.

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Как сообщается в ответе на журналистский запрос, начиная с 2008 года, CCDCOE является центром компетенций НАТО в сфере киберобороны. Основными направлениями сотрудничества и взаимодействия участников являются технологии, операции в киберпространстве, разработка стратегий кибербезопасности, законодательство. CCDCOE является организатором ежегодных масштабных киберучений, среди которых Locked Shields, направленных на отработку мероприятий киберобороны, и Crossed Swords, целью которых является отработка активных киберопераций, а также большого количества профессиональных тренингов по киберобороне и кибербезопасности.

Отвечая на вопрос о том, насколько сложным и длительным может быть процесс присоединения, Ткачук сообщила, что для присоединения к организации нужно согласованное решение всех ее членов, это почти 30 стран, среди которых большинство составляют члены НАТО. Решение о присоединении новых членов принимается после рассмотрения на собрании руководящего комитета CCDCOE и должно быть единогласным.

"Ближайшее заседание комитета, на котором будет рассмотрена в том числе и заявка Украины, запланировано на ноябрь этого года. После успешного рассмотрения заявки претендент на вступление должен предпринять ряд практических шагов, связанных с выбором направлений деятельности в рамках организации, подготовкой и командированием соответствующих специалистов и т.п. Обычно от заявки до начала активной работы проходит около полугода", – сообщила Ткачук, добавив, что о результате рассмотрения заявки на вступление станет известно после заседания руководящего комитета CCDCOE, которое состоится осенью этого года, после чего запланировано проведение официальной встречи с представителями организации.

В то же время Национальным координационным центром кибербезопасности организовано рабочее взаимодействие с CCDCOE для обеспечения подготовительного этапа рассмотрения заявки Украины. Уже сейчас стороны могут взаимодействовать на уровне специалистов, в том числе при подготовке киберучений, разработке киберполигонов и в других вопросах.

Как сообщал Укринформ, 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО во время рабочего визита в Эстонскую Республику провела ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности. Украинская сторона подала запрос о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Фото: Emerging Europe

По материалам: Укринформ