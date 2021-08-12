Выбор нового места переговоров ТКГ вместо Минска является прерогативой Президента – депутат
Выбор нового места переговоров ТКГ вместо Минска является прерогативой Президента – депутат
11.08.2021 18:41
Укринформ
Выбор новой переговорной площадки Трехсторонней контактной группы вместо Минска является прерогативой Президента.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа") заявил в комментарии корреспонденту Укринформа.
"Внешняя политика, включая и такой ее инструментом, как ведение переговоров, – это, по Конституции, прерогатива Президента. То есть он должен решать такие вопросы, связанные с переговорным процессом", – сказал депутат.
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При этом он высказал мнение, что проведение переговоров ТКГ в видеоформате, который используется с весны 2020 года из-за карантина, является "вполне приемлемым и удобным" вариантом для постоянного применения.
Как сообщалось, накануне председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что считает недопустимым проведение переговоров ТГК в Минске после признания Александром Лукашенко факта допроса оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича боевиками ОРЛО.
Украинский политикум неоднократно поднимал вопрос переноса переговорной площадки Трехсторонней контактной группы из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.
9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. С тех пор в стране проходят массовые протесты против фальсификации результатов выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.
Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.
По материалам: Укринформ