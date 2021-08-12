В Зеленского прокомментировали заявление Резникова о размещении в Украине американской ПВО

11.08.2021 18:32

Укринформ

Пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров выразил мнение, что заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова о возможности развертывания в Украине сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещение американских подразделений следует трактовать как гипотетический вариант в контексте усиления нацбезопасности.

Об этом пресс-секретарь главы государства сказал на брифинге 11 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности в Украине – это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз", – сказал Никифоров.

Он добавил, что этот вопрос зависит от консенсуса в украинском обществе, желания самого НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлят нашего северного соседа".

"Поэтому это, я думаю, просто рассуждения о том, как нам усилить нашу безопасность – безопасность в Украине, безопасность в регионе", – сказал пресс-секретарь.

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В то же время на вопрос, планирует ли Президент поднимать этот вопрос во время поездки в Вашингтон и на встрече с американским руководством, Никифоров ответил: "Если такой вопрос поднимается, мы сообщим вам, я имею в виду, во время переговоров, сообщим постфактум".

Как сообщалось, Резников во время встречи в США с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом 10 августа заявил, что Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие на временно оккупированном Крымском полуострове, а также подчеркнул необходимость усиления безопасности в Украине. По его словам, "важно расширить пакет безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений".

6 июля первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявляла, что Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия и активно развивает инфраструктуру для него.

По материалам: Укринформ