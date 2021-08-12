В МИД прокомментировали «обеспокоенность» России ситуацией с безопасностью на востоке Украины

В МИД прокомментировали «обеспокоенность» России ситуацией с безопасностью на востоке Украины

12.08.2021 17:02

Укринформ

Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую", все чаще подменяя добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств шумными политическими заявлениями.

Об этом заявил Укринформу пресс-секретарь МИД Олег Николенко, комментируя выраженную представителем МИД России "обеспокоенность" ситуацией с безопасностью на востоке Украины.

"У РФ есть возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать исполнение решений лидеров Нормандского формата", – отметил Николенко.

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Он добавил, что жителям временно оккупированных украинских территорий необходимы альтернативы разрушительной политике "русского мира".

"В Москве должны наконец понять, что построить мир на российских танках невозможно", – акцентировал пресс-секретарь МИД.

Николенко заявил, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над нейтрализацией общих угроз безопасности, улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.

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Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина и впредь настроена на достижение прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

"Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", – резюмировал он.

Как сообщал Укринформ, за прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, был ранен боец ​​ВСУ.

Представитель МИД России вчера обнародовал комментарий, в котором выразил "обеспокоенность" ситуацией с безопасностью на востоке Украины, традиционно обвинив украинские власти в ухудшении и срыве переговорного процесса по мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, а также в притеснениях русскоязычного населения.

По материалам: Укринформ