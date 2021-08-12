СНБО проведет заседание по вопросу сохранения лесов – Данилов

12.08.2021 17:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

Как передает Укринформ со ссылкой на СНБО, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на совещании межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

Участники совещания рассмотрели вопросы о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

Также участники совещания обсудили состояние выполнения задач, определенных Указом Президента Украины от 23 марта 2021 года № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации», и Указом Президента Украины от 7 июня 2021 года № 228 «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов».

Среди прочего, речь шла о путях решения проблемных вопросов лесоустройства, прежде всего в части учета, защиты, использования и восстановления лесов, а также о реорганизации лесохозяйственных предприятий и совершенствовании финансовой системы лесного хозяйства.

В этом контексте Данилов подчеркнул важность ускорения проведения национальной инвентаризации лесов. «У нас более 10 млн га лесного фонда, и этот актив должен приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу», – сказал он.

Секретарь СНБО акцентировал внимание на важности принятия мер для того, чтобы каждая объединенная территориальная громада была заинтересована в участии в реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

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В совещании приняли участие, в частности заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, представители других профильных министерств и ведомств, общественных организаций, ученые, специалисты аппарата СНБО Украины.

По материалам: Укринформ