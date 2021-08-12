Путь в НАТО: Зеленский утвердил стратегию коммуникации до 2025 года

Путь в НАТО: Зеленский утвердил стратегию коммуникации до 2025 года

11.08.2021 16:50

Укринформ

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

Отмечается, что с целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечение его поддержки со стороны украинских граждан Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 «О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года».

Целью документа является наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости проведения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны.

Читайте также: Путь в НАТО: у Зеленского назвали следующий шаг после «расширенных возможностей»

Среди прочего предполагается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, в частности представителей исследовательских центров, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне – поддержки евроатлантических устремлений Украины и необходимых для этого реформ.

Читайте также: Украина догнала Грузию на пути в НАТО – это хорошо, но этого мало

Данным указом Глава государства также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии.

Реализовать ее предусмотрено в четыре этапа. Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и т. д.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: Укринформ