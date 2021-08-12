Президентский и парламентский рейтинги: за кого сейчас проголосовали бы украинцы

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12.08.2021 13:27

Укринформ

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге: за него готовы проголосовать 18% всех респондентов и 30% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Относительно парламентских выборов, то среди тех, кто определился и идет на выборы, лидирует партия "Слуга народа" (22,2%).

Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение Украинского института будущего в Фейсбуке, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Электоральные настроения населения: июль 2021 года".

Согласно исследованию, рейтинг Зеленского, после июньского падения на 3%, стабилизировался на уровне 30% среди тех, кто определился и идет на выборы. В частности, он лидирует в четырех из пяти макрорегионов (на Донбассе первое место занимает не он, а сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко). Также в этом контексте авторы исследования обращают внимание на большое количество избирателей Зеленского возрасте 18-24 года (27%), а также низкое количество – в возрасте 55+ лет (10%).

Как отмечается в сообщении, пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вышел на стабильное второе место с некоторым отрывом от третьего и четвертого места (16,2% среди тех, кто определился и идет на выборы). Однако даже в своих базовых регионах (в Центре и на Западе) он проигрывает Зеленскому, констатируют социологи. Так, в Центре у Порошенко 19% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а у Зеленского – 30% соответственно. В свою очередь, на Западе рейтинг Порошенко достигает 24% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленского – 29%.

На четкое третье место вышла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,2% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы). Она занимает третье место на Западе и в Центре, четвертое на Востоке, однако пятое место на Юге и восьмое – на Донбассе.

По данным исследования, произошло проседание рейтинга Бойко (10,3% среди тех, кто определился и идет на выборы). При этом у него появился конкурент в виде бывшего народного депутата Евгения Мураева (5,5% среди тех, кто определился и идет на выборы). Оба кандидата показывают высокие результаты на юго-востоке и Донбассе.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и экс-премьер Владимир Гройсман занимают пятое и шестое места соответственно. У Смешко 6,7% поддержки избирателей, а у Гройсмана – 5,6%. В частности, они показывают самые лучшие результаты в Центре (Гройсман – 9%; Смешко – 7%) и на Западе (Гройсман – 6%; Смешко – 9%).

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Как отмечают социологи, важно также обратить внимание на рейтинги кандидатов в президенты, представляющих пророссийские политические силы. Так, все кандидаты от таких политических партий (Бойко, Мураев, Анатолий Шарий, Виктор Медведчук) в национальном разрезе делят нишу в 21% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы. Соответственно, в макрорегионе Донбасса среди тех, кто определился и идет на выборы, у них суммарно 54%, в южном макрорегионе – 37%, в восточном – 34%, в центральном – 12%, в западном – 8%.

Относительно парламентских выборов, то среди тех, кто определился и идет на выборы, лидирует партия "Слуга народа" (22,2%). Далее рейтинговые позиции распределяются следующим образом: "Европейская солидарность" (16%), "Батькивщина" (14%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,6%), "Сила и честь" (6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%), "НАШИ" (4,5%), "Свобода" (3,8%), партия Шария (2,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,6%), "УДАР" (2,2%), "Голос" (1,8%), "За майбутнє" (1,7%), "Гражданская позиция" (1,3%), "Перемога Пальчевського" (0,5%), "Пропозиція" (0,3%).

Исследование было проведено Украинским институтом будущего совместно с "Нью Имидж Групп" с ​​17 июля по 1 августа 2021 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. В каждом из пяти выделенных макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс) были опрошены по 1000 человек. Опрос проводился среди жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%, на региональном уровне – 3,16% (теоретическая погрешность без учета выборочного дизайн-эффекта).

Состав макрорегионов: Запад – Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Ривненская область, Тернопольская область, Хмельницкая область, Черновицкая область. Центр – Винницкая область, Житомирская область, Кировоградская область, Киевская область (включая г. Киев), Полтавская область, Черкасская область, Черниговская область. Юг – Запорожская область, Николаевская область, Одесская область, Херсонская область. Восток – Днепропетровская область, Сумская область, Харьковская область. Донбасс – Донецкая область, Луганская область.

По материалам: Укринформ