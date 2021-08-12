Пленки о торговле госдолжностями: суд удовлетворил иск брата Ермака к Леросу

11.08.2021 19:39

Укринформ

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Дениса Ермака – брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака – к народному депутату Гео Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Такое решение коллегия судей приняла 11 августа, сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба Ермака Дениса Борисовича удовлетворена. Решение Печерского районного суда от 31 мая отменено и вынесено новое решение, которым были удовлетворены исковые требования Ермака Дениса Борисовича к Гео Леросу в защите чести, достоинства и деловой репутации", – сказала она.

Как сообщал Укринформ, 31 мая 2021 года Печерский райсуд Киева отказал брату руководителя ОП Денису Ермаку в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к внефракционному народному депутату Гео Леросу.

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Денис Ермак просил суд обязать Лероса опровергнуть опубликованную на странице депутата в Фейсбуке информацию: "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве".

Денис Ермак в сентябре 2020 года подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после обнародования так называемых "пленок Лероса", на которых шла речь о коррупционных схемах в столице.

По материалам: Укринформ