ОАСК аннулировал регистрацию еще двух партий

ОАСК аннулировал регистрацию еще двух партий

12.08.2021 16:43

Укринформ

Окружной административный суд города Киева аннулировал регистрационные свидетельства политических партий "Национально-демократическое объединение "Украина" и "Всеукраинская политическая партия – Экология и Социальная защита".

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в порядке упрощенного искового производства административные дела, постановил – аннулировать регистрационные свидетельства политических партий "Национально-демократическое объединение "Украина" и "Всеукраинская политическая партия – Экология и Социальная защита", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, суд, исследовав предоставленные истцом, Министерством юстиции Украины, доказательства, которые не опровергли ответчики, пришел к выводу, что ответчики нарушили требования статьи 24 Закона Украины "О политических партиях в Украине", поскольку в течение десятилетнего срока политическими партиями не были выдвинуты свои кандидаты на выборах Президента Украины и выборах народных депутатов Украины.

В суде напоминают, что получили иски от Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств более 40 партий.

На сегодняшний день суд вынес решение об аннулировании регистрационных свидетельств политических партий "Третья Украинская Республика", "Трудовая Украина", "Всеукраинский патриотический союз", "Новая сила" и "Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 1 января 2021 года было зарегистрировано 365 политических партий.

По материалам: Укринформ