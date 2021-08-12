НАПК начало проверку декларации главы Минфина Марченко

12.08.2021 02:42

Укринформ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку 27 деклараций должностных лиц, в том числе министра финансов Сергея Марченко.

Как передает Укринформ, такая ​​информацию обнародована на сайте НАПК.

Нацагентство, в частности, взяло в проверку декларации двух народных депутатов, а также министра финансов Сергея Марченко, бывшего министра финансов Игоря Уманского и экс-министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Кроме того, по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка восьми деклараций.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК также взяло в проверку 13 деклараций.

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По вновь открывшимся обстоятельствам НАПК начало повторную проверку декларации, поданной Антоном Янчуком, бывшим главой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Всего с начала 2021 НАПК взяло в проверку уже 963 декларации публичных служащих», – уточняют в Нацагентстве

Как сообщал Укринформ, 3 августа НАПК начало проверку 39 деклараций должностных лиц.

По материалам: Укринформ