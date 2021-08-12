Кабмин заменил первого заместителя министра образования

12.08.2021 12:39

Укринформ

Кабинет Министров освободил Николая Кизима от должности первого заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию.

Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение от 11 августа опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Кизима Николая Александровича от должности первого заместителя Министра образования и науки Украины по собственному желанию", – говорится в документе.

Другим решением Кабмин освободил Андрея Витренко от должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции и назначил его первым заместителем министра.

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Как сообщалось, Николай Кизим занимал должность первого заместителя министра образования и науки с 22 июля 2020 года.

По материалам: Укринформ