Зеленский будет говорить с Меркель о Nord Stream 2 — ОП

Зеленский будет говорить с Меркель о Nord Stream 2 — ОП

11.08.2021 16:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках ее визита 22 августа в Украину вопрос выполнения тех обязательств, которые ФРГ давала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается злоупотреблять своим монопольным положением.

Об этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ангела Мергель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска" Северного потока-2 " попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", – сказал Никифоров.

По его словам, также стороны обязательно коснутся тем, связанных с безопасностью на востоке Украины. Будут говорить и о том, как можно реанимировать мирные переговоры, развивать двусторонние отношения и поднимут другие актуальные вопросы.

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"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с Президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", – подчеркнул прессекретар главы государства.

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В то же время он отметил, что график Федерального канцлера ФРГ окончательно еще не сформирован.

"Конечно, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется ли она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете ее спросить лично 22 августа ", – сказал Никифоров.

Как сообщал Укринформ, ранее пресс-секретарь Президента информировал о том, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа.

Зеленский и Меркель в последний раз встречались 12 июля в ходе официального визита Президента Украины в Германию.

По материалам: Укринформ