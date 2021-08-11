В Украине запустили образовательный сериал о государственной политике

Видео

11.08.2021 15:35

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый образовательный сериал о государственной политике для госслужащих – "Что такое государственная политика и как ее формировать".

Как сообщает корреспондент Укринформа, презентация сериала состоялась 11 августа.

"В основе этого курса, который мы сегодня презентуем и который уже доступен по ссылке osvita.dia.gov.ua, лежит базовый гайдлайн для должностных лиц, который даст ориентир для разработки политической стратегии и подскажет конкретные инструменты для ее внедрения", – рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Она добавила, что эксперты, задействованные в сериале, рассказывают о цикле формирования государственной политики, анализе проблем, требующих формирования политики, о привлечении стейкхолдеров в процессы формирования госполитики и методах оценки политических решений. Также во время просмотра курса можно узнать, как правильно использовать ресурсы, доступные государственным служащим, чтобы процесс формирования политики сделать максимально обоснованным и инклюзивным.

Читайте также: Минцифры запустило сериал о громадах «в смартфоне»

Сериал состоит из 10 серий и доступен для просмотра на портале "Дія.Цифрова освіта".

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации намерено до 2024 года повысить цифровую грамотность 6 млн украинцев. Для этого в 2020 году ведомство запустило портал "Дія.Цифрова освіта", на котором в формате сериалов доступны различные курсы, которые дают возможность приобрести цифровые навыки в различных сферах жизни. Сейчас на портале доступны к просмотру более 70 сериалов.

По материалам: Укринформ