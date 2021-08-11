Посольство Беларуси прокомментировало вызов своего главы в МИД Украины

10.08.2021 21:44

Укринформ

Временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев во время вызова в МИД нашего государства дал "исчерпывающие комментарии по вопросам, связанным с территориальной целостностью Украины".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба посольства Республики Беларусь в Украине.

"10 августа 2021 года состоялась встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине, советника-посланника К. Камышева в Министерстве иностранных дел Украины с директором Второго территориального департамента В. Зварычем. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние белорусско-украинских отношений. На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии", – говорится в сообщении.

В то же время, как добавляют в посольстве РБ, "до внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами".

В завершение встречи, подчеркнули в диппредставительстве, акцентировалось на заинтересованности Беларуси "в нормальных добрососедских отношениях с Украиной, выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога".

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Как сообщал Укринформ, сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

Дипломата предупредили, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированных украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями.

От белорусской стороны также потребовали объяснения в отношении слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича. В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, которым этот факт категорически отрицался.

МИД расценивает риторику Лукашенко относительно "переправки оружия" и подготовки Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси как безответственную и далекую от реалий пропаганду.

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В Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой, акцентировали в МИД.

9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы о признании оккупированного Крыма российским, заявил о разрешении боевикам так называемой "ЛНР" на доступ к задержанному блогеру Роману Протасевичу и обвинил Президента Украины в подготовке боевиков.

По материалам: Укринформ