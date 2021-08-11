Политика

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»

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Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»

10.08.2021 15:28

Укринформ

9 августа исполнился года со дня президентских выборов-2020 в Беларуси

Год назад в Беларуси состоялись президентские выборы. Впрочем, можно сказать, что и не состоялись. Потому что они сопровождались многочисленными нарушениями, фальсификациями. Это вызвало массовые протесты, которые со временем переросли в настоящую революцию. И несколько месяцев ситуация колебалась, как на весах. Но в итоге ни чем не оправданная жестокость диктатора, поддержка России, финансовая, информационная, а также и – потенциально – силовая, привела к тому, что революция проиграла.

Потом, как всегда бывает при победе контрреволюции, наступило мрачное время реакции. Диктатура зачищает остатки протеста, причем не только в Беларуси, но местами и в эмиграции. Символом этой победы, ее самодовольным восклицательным знаком стал так называемый «Большой разговор с президентом», проведенный Лукашенко именно 9 августа.

ВОСЬМИЧАСОВОЕ ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ ПОДВИГОВ ДИКТАТОРА

Считается, что самая длинная речь кубинского диктатора Фиделя Кастро была произнесена на III съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут. «Большой разговор» Лукашенко длился без перерыва 8 часов 11,5 минут. И это показывает, что у него не «стальные яйца», как говорил, неловко улыбаясь на камеру, плененный и, вероятно, пытаемый Роман Протасевич, а, скорее, стальной мочевой пузырь. (Путин с его 4-часовыми «Прямыми линиями» завистливо грызёт ногти в Ново-Огарево).

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Фото: Belta.by

Общие впечатления от встречи диктатора с «журналистами и представителями общественности» тяжелые. Самолюбование, смакование кровавой, костоломной победы, с одной стороны. С другой – подданные, лебезящие и униженно подхихикивающие в нужных местах. Чтобы не описывать эту тошнотворную картину долго, достаточно привести лишь одну фразу Лукашенко, сказанную вполне серьезно, без самоиронии. Вот он лицемерно говорит о своих оппонентах: «Мне их жаль стало. Есть у меня такая слабость, несмотря на мои героические подвиги».

Да-да, именно так – «мои героические подвиги». Самые сладкие, чаемые вопросы были примерно такие: «Как вы придумали такое-то действие? Запад после этого просто впал в истерику», «Что вы чувствовали, предпринимая этакое деяние? Это же было так точно и своевременно». В рамках подобных объяснений Лукашенко чаще всего упоминал, как бегал с автоматом по Минску и облетал с ним столицу на вертолете. Нужно ли напоминать, какой смех вызвало это не только у оппозиции, но и у подручных (чуть позже в сеть были слиты переговоры силовиков, свидетельствующие об этом).

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Карикатура Сергея Елкина

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗВЛЕКАТЬ СМЫСЛЫ ИЗ БЕССМЫСЛИЦЫ

Разбирать все наговоренное Лукашенко за эти восемь с лишним часов непросто, да и нет смысла. Его словеса соприкасаются с реальностью и здравым смыслом не часто. Однако, так или иначе, но этот человек продолжает править 9-миллионной страной, имеющей с Украиной тысячекилометровую границу. Поэтому совсем игнорировать его слова невозможно.

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Фото: Belta.by

Вот он заявил, что никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на территорию Беларуси. И мимоходом еще сказал, что из Беларуси в Украину никогда не придут россияне, «тем более с оружием». Ну вот, казалось бы, громкое, четкое заявление. Но можно ли на этой основе строить какие-то планы, значит ли это хоть что-то? Да ничего – это «ноль», просто красивая фраза, бессмысленность которой хорошо подсвечивается соседним заявлением, что он думает «рискнуть и приехать в Украину, без оружия». И там его радостно встретят 90% украинцев. Нужно ли это отдельно комментировать?..

Попутно, и тоже мимоходом, Лукашенко, говоря амикошонски «на ты», обвинил президента Украины в подготовке боевиков против Беларуси: «Ладно, ты (президент Зеленский – ред.) там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?». А есть ли в этих словах какой-то смысл? Опять же – никакого, абсолютный ноль, вроде того, что обозначен в физике.

Продолжим наше лукашенковеденье на другом геополитическом примере. Возмущенные прокремлевские медиаработники спросили Лукашенко, когда же Беларусь уже признает Крым, прихваченный Россией? И вот тут ответ уже совершенно другого типа: «Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Прекрасный образец крючкотворной риторики «колхозного диктатора». Ну, понятно же, что не все российские олигархи, компании решатся полезть в оккупированный, подсанкционный Крым. Вот и Григорьич не будет его признавать, насколько сможет, оставляя себе хоть какой-то простор для маневра.

Ну, с другой стороны, нужно еще разок аккуратно прогнуться перед Кремлем, поэтому следом Лукашенко добавляет: «Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему; Тони Блэр, кажется, от Великобритании был; кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым (признаю – ред.), и все остальное».

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Фото: Наталия Губернаторова

Здесь, кстати, психиатрически симптоматично упоминание громких событий, исторических личностей. Теперь-то с ним, никто кроме Путина и унылых президентов СНГ не встречается. А тут – ну так радостно к громким именам «Клинтон», «Тони Блэр» добавлять дружески снисходительно: «по-моему… кажется… кто-то еще».

ЛУКАШЕНКО ОБ ОППОЗИЦИИ: «ВСЕХ НЕ ПЕРЕВЕШАЕШЬ»

Лукашенковский «Большой разговор» неповторим также своей особой интонацией, фамильярно-заботливой при общении с мужчинами, сексистски-шутливой в разговоре с женщинами. К примеру, разговор с пропагандисткой с канала минобороны РФ «Звезда» Ольгой Беловой вообще представлял с собой флирт в прямом эфире. А вот Лукашенко обещает корреспондентке «Коммерсанта» рассказать всю правду об истории с вагнеровцами. Слушаем.

«Начнем с того, что они (участники ЧВК «Вагнера» – ред.) приехали куда-то, под Минском остановились. Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность. То ли это их (КГБ Беларуси – ред.) агент был, не знаю, я в это не вникал, – скорее всего. Он сказал, что едут люди, бывшие военные, подготовленные».

Как мило: приехали куда-то, остановились где-то. А рассказал кто-то, то ли агент белорусского КГБ, то ли не агент, рассказчик этим не интересовался (до таких ли мелочей человеку, который общался с Клинтоном и Блэром). Далее на уточняющие вопросы, кто же рассказал о вагнеровцах, прибывших в страну, Лукашенко расщедрился на такую конкретику: «Позвонил наш, белорус, нам – в КГБ». Ну а любую другую версию Лукашенко заранее назвал «враньем». Что ж, сделали пометку на будущее и проследим со временем. (Сам-то А.Г., как известно, человек честный, никогда не врет).

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»

А вот еще одна показательная для лукашенковеденья история, тоже на стыке украинско-белорусских отношений. Гибель в Киеве главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Ну, конечно же, по словам Лукашенко, Минск к ней не имеет никакого отношения. И какое возмущение начал актерски достоверно демонстрировать диктатор: «Вплоть до высокого уровня людей (из властей Украины – ред.) начали кивать на Беларусь (в связи со смертью Шишова – ред.). Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил». Далее спецслужбистская клюква – минский правитель говорит, что Шишова «поддерживали спецслужбы Украины». И вывод: поскольку политэмигрант «повесился или его повесили» на территории Украины, то Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси «ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси».

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Фото: Belta.by

А что кто-то сомневался, что правитель красно-зеленой страны горой стоит за своих подданных?.. И все бы хорошо в этой истории. Да вот беда – болтливость Лукашенко, вот как начнет он словоблудие, так и не может остановиться, уже во вред себе. Эту историю он резюмировал так: никто из Беларуси не пошел бы вешать белорусского политэмигранта, потому что «ну, повесили одного – завтра будет такой другой, всех же не перевешаешь». Фрейдовская оговорочка. А что же он стольких сажает, «всех же не пересажаешь»? А что же он стольких пытает и пугает, «всех же не запугаешь»?..

«ДАЙ ДЕНЕГ! ДАЙ ДЕНЕГ!» И «ВОСТОК НАМ ПОМОЖЕТ!»

В целом, Лукашенко много болтал об Украине – не меньше, чем о России, которая обеспечивает его существование. Кстати, о РФ он говорил достаточно легко, раскованно, как в лучшие годы «многовекторности». Иногда позволял себе даже рискованные шутливые выпады в адрес Кремля, российских порядков. Но можно ли на основании этого делать выводы, как это делают многие, что «Лукашенко обыграл Путина», «крутит им» и в целом обезопасил свое будущее от посягательств Москвы на поглощение?

Давайте-ка вспомним еще такой сюжет вчерашнего «Большого разговора». Лукашенко сказал, что Москва и Минск согласовали все 28 карт программы интеграции. И осталось лишь одно «но»: не решен вопрос о поставках природного газа из России, точнее цен на него (конечно, хочется внутрироссийских). Однако Лукашенко надеется, что до конца года всё будет согласовано и принято. И всё, дальше никаких уточнений.

Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»
Фото: Belta.by

Но на тех, кто регулярно следит за переговорами Москвы и Минска, в этом место дохнуло холодком «тайоженного союза». Кремлевский удав продолжает сжимать усатого белорусского «зайчика» в братских кольцах-объятиях газовой трубы. И нет сомнений, что дешевый газ обойдется минскому диктатору очень дорого. Но это со временем, а пока что Лукашенко ликует, празднуя свою победу над белорусской революцией.

Хотя… Похоже, нехватка денег все же крепко поджимает А. Г.: «МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги». Какой же выход? Прежний: «Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк… Были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией». (Ага. «Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому», – как говаривал товарищ Бендер). И через пару фраз еще раз об этом: «Поэтому мы благодарны были бы — я Путину сказал, — если бы через Евразийский банк (выделить денег – ред.)». Вот так – за пару часов – переход от шуточек к привычному «Дай денег! Дай денег!».

Но и это еще не всё. Финансовая тема так волновала диктатора, что он вернулся к ней в самом финале и закончил «Большой разговор» именно ею: «Вы ж (Запад – ред.) нас душите. Слушайте, это ж позор… По инерции выделили этот миллиард долларов на лечение людей… Выделили, а потом наложили лапы. Не дадим! Да подавитесь вы этим миллиардом долларов! Обойдемся мы без вас! Только не лезьте в наш огород и не мешайте нам». То есть, если приглядеться и вслушаться, то победа у Лукашенко – растянуто пиррова. И лишь кремлевские деньги мешают ей обернуться поражением.

Так что, используя наработки Остапа Бендера, Союз России и Беларуси можно переименовывать в Союз Меча и Орала с девизом «Восток нам поможет!». Впрочем, в этом единении последних диктаторов Европы не стоит забывать и об их общем патроне. Вновь цитируем то, что порой кажется бредом, но при ассоциативном мышлении оказывается наполненным смыслами: «Беларусь – это даже не Украина. Это – святое место. И если здесь что-то произойдет, вопреки этому светлому, быть войне. Беларусь никто не уступит. Ни Россия, даже ни Китай!».

Разговор – как торг на геополитическом базаре. «Россия и даже Китай Беларусь не уступят». И это квинтэссенция всего «Большого разговора» с недопрезидентом. С такими словами все предыдущие заявления Лукашенко о суверенитете обессмысливаются.

Олег Кудрин, Рига.

По материалам: Укринформ

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