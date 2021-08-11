Лукашенко отметил пиррову победу над революцией «Большим разговором»

10.08.2021 15:28

Укринформ

9 августа исполнился года со дня президентских выборов-2020 в Беларуси

Год назад в Беларуси состоялись президентские выборы. Впрочем, можно сказать, что и не состоялись. Потому что они сопровождались многочисленными нарушениями, фальсификациями. Это вызвало массовые протесты, которые со временем переросли в настоящую революцию. И несколько месяцев ситуация колебалась, как на весах. Но в итоге ни чем не оправданная жестокость диктатора, поддержка России, финансовая, информационная, а также и – потенциально – силовая, привела к тому, что революция проиграла.

Потом, как всегда бывает при победе контрреволюции, наступило мрачное время реакции. Диктатура зачищает остатки протеста, причем не только в Беларуси, но местами и в эмиграции. Символом этой победы, ее самодовольным восклицательным знаком стал так называемый «Большой разговор с президентом», проведенный Лукашенко именно 9 августа.

ВОСЬМИЧАСОВОЕ ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ ПОДВИГОВ ДИКТАТОРА

Считается, что самая длинная речь кубинского диктатора Фиделя Кастро была произнесена на III съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут. «Большой разговор» Лукашенко длился без перерыва 8 часов 11,5 минут. И это показывает, что у него не «стальные яйца», как говорил, неловко улыбаясь на камеру, плененный и, вероятно, пытаемый Роман Протасевич, а, скорее, стальной мочевой пузырь. (Путин с его 4-часовыми «Прямыми линиями» завистливо грызёт ногти в Ново-Огарево).



Фото: Belta.by

Общие впечатления от встречи диктатора с «журналистами и представителями общественности» тяжелые. Самолюбование, смакование кровавой, костоломной победы, с одной стороны. С другой – подданные, лебезящие и униженно подхихикивающие в нужных местах. Чтобы не описывать эту тошнотворную картину долго, достаточно привести лишь одну фразу Лукашенко, сказанную вполне серьезно, без самоиронии. Вот он лицемерно говорит о своих оппонентах: «Мне их жаль стало. Есть у меня такая слабость, несмотря на мои героические подвиги».

Да-да, именно так – «мои героические подвиги». Самые сладкие, чаемые вопросы были примерно такие: «Как вы придумали такое-то действие? Запад после этого просто впал в истерику», «Что вы чувствовали, предпринимая этакое деяние? Это же было так точно и своевременно». В рамках подобных объяснений Лукашенко чаще всего упоминал, как бегал с автоматом по Минску и облетал с ним столицу на вертолете. Нужно ли напоминать, какой смех вызвало это не только у оппозиции, но и у подручных (чуть позже в сеть были слиты переговоры силовиков, свидетельствующие об этом).



Карикатура Сергея Елкина

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗВЛЕКАТЬ СМЫСЛЫ ИЗ БЕССМЫСЛИЦЫ

Разбирать все наговоренное Лукашенко за эти восемь с лишним часов непросто, да и нет смысла. Его словеса соприкасаются с реальностью и здравым смыслом не часто. Однако, так или иначе, но этот человек продолжает править 9-миллионной страной, имеющей с Украиной тысячекилометровую границу. Поэтому совсем игнорировать его слова невозможно.



Фото: Belta.by

Вот он заявил, что никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на территорию Беларуси. И мимоходом еще сказал, что из Беларуси в Украину никогда не придут россияне, «тем более с оружием». Ну вот, казалось бы, громкое, четкое заявление. Но можно ли на этой основе строить какие-то планы, значит ли это хоть что-то? Да ничего – это «ноль», просто красивая фраза, бессмысленность которой хорошо подсвечивается соседним заявлением, что он думает «рискнуть и приехать в Украину, без оружия». И там его радостно встретят 90% украинцев. Нужно ли это отдельно комментировать?..

Попутно, и тоже мимоходом, Лукашенко, говоря амикошонски «на ты», обвинил президента Украины в подготовке боевиков против Беларуси: «Ладно, ты (президент Зеленский – ред.) там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?». А есть ли в этих словах какой-то смысл? Опять же – никакого, абсолютный ноль, вроде того, что обозначен в физике.

Продолжим наше лукашенковеденье на другом геополитическом примере. Возмущенные прокремлевские медиаработники спросили Лукашенко, когда же Беларусь уже признает Крым, прихваченный Россией? И вот тут ответ уже совершенно другого типа: «Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Прекрасный образец крючкотворной риторики «колхозного диктатора». Ну, понятно же, что не все российские олигархи, компании решатся полезть в оккупированный, подсанкционный Крым. Вот и Григорьич не будет его признавать, насколько сможет, оставляя себе хоть какой-то простор для маневра.

Ну, с другой стороны, нужно еще разок аккуратно прогнуться перед Кремлем, поэтому следом Лукашенко добавляет: «Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему; Тони Блэр, кажется, от Великобритании был; кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым (признаю – ред.), и все остальное».



Фото: Наталия Губернаторова

Здесь, кстати, психиатрически симптоматично упоминание громких событий, исторических личностей. Теперь-то с ним, никто кроме Путина и унылых президентов СНГ не встречается. А тут – ну так радостно к громким именам «Клинтон», «Тони Блэр» добавлять дружески снисходительно: «по-моему… кажется… кто-то еще».

ЛУКАШЕНКО ОБ ОППОЗИЦИИ: «ВСЕХ НЕ ПЕРЕВЕШАЕШЬ»

Лукашенковский «Большой разговор» неповторим также своей особой интонацией, фамильярно-заботливой при общении с мужчинами, сексистски-шутливой в разговоре с женщинами. К примеру, разговор с пропагандисткой с канала минобороны РФ «Звезда» Ольгой Беловой вообще представлял с собой флирт в прямом эфире. А вот Лукашенко обещает корреспондентке «Коммерсанта» рассказать всю правду об истории с вагнеровцами. Слушаем.

«Начнем с того, что они (участники ЧВК «Вагнера» – ред.) приехали куда-то, под Минском остановились. Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность. То ли это их (КГБ Беларуси – ред.) агент был, не знаю, я в это не вникал, – скорее всего. Он сказал, что едут люди, бывшие военные, подготовленные».

Как мило: приехали куда-то, остановились где-то. А рассказал кто-то, то ли агент белорусского КГБ, то ли не агент, рассказчик этим не интересовался (до таких ли мелочей человеку, который общался с Клинтоном и Блэром). Далее на уточняющие вопросы, кто же рассказал о вагнеровцах, прибывших в страну, Лукашенко расщедрился на такую конкретику: «Позвонил наш, белорус, нам – в КГБ». Ну а любую другую версию Лукашенко заранее назвал «враньем». Что ж, сделали пометку на будущее и проследим со временем. (Сам-то А.Г., как известно, человек честный, никогда не врет).

А вот еще одна показательная для лукашенковеденья история, тоже на стыке украинско-белорусских отношений. Гибель в Киеве главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Ну, конечно же, по словам Лукашенко, Минск к ней не имеет никакого отношения. И какое возмущение начал актерски достоверно демонстрировать диктатор: «Вплоть до высокого уровня людей (из властей Украины – ред.) начали кивать на Беларусь (в связи со смертью Шишова – ред.). Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил». Далее спецслужбистская клюква – минский правитель говорит, что Шишова «поддерживали спецслужбы Украины». И вывод: поскольку политэмигрант «повесился или его повесили» на территории Украины, то Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси «ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси».



Фото: Belta.by

А что кто-то сомневался, что правитель красно-зеленой страны горой стоит за своих подданных?.. И все бы хорошо в этой истории. Да вот беда – болтливость Лукашенко, вот как начнет он словоблудие, так и не может остановиться, уже во вред себе. Эту историю он резюмировал так: никто из Беларуси не пошел бы вешать белорусского политэмигранта, потому что «ну, повесили одного – завтра будет такой другой, всех же не перевешаешь». Фрейдовская оговорочка. А что же он стольких сажает, «всех же не пересажаешь»? А что же он стольких пытает и пугает, «всех же не запугаешь»?..

«ДАЙ ДЕНЕГ! ДАЙ ДЕНЕГ!» И «ВОСТОК НАМ ПОМОЖЕТ!»

В целом, Лукашенко много болтал об Украине – не меньше, чем о России, которая обеспечивает его существование. Кстати, о РФ он говорил достаточно легко, раскованно, как в лучшие годы «многовекторности». Иногда позволял себе даже рискованные шутливые выпады в адрес Кремля, российских порядков. Но можно ли на основании этого делать выводы, как это делают многие, что «Лукашенко обыграл Путина», «крутит им» и в целом обезопасил свое будущее от посягательств Москвы на поглощение?

Давайте-ка вспомним еще такой сюжет вчерашнего «Большого разговора». Лукашенко сказал, что Москва и Минск согласовали все 28 карт программы интеграции. И осталось лишь одно «но»: не решен вопрос о поставках природного газа из России, точнее цен на него (конечно, хочется внутрироссийских). Однако Лукашенко надеется, что до конца года всё будет согласовано и принято. И всё, дальше никаких уточнений.



Фото: Belta.by

Но на тех, кто регулярно следит за переговорами Москвы и Минска, в этом место дохнуло холодком «тайоженного союза». Кремлевский удав продолжает сжимать усатого белорусского «зайчика» в братских кольцах-объятиях газовой трубы. И нет сомнений, что дешевый газ обойдется минскому диктатору очень дорого. Но это со временем, а пока что Лукашенко ликует, празднуя свою победу над белорусской революцией.

Хотя… Похоже, нехватка денег все же крепко поджимает А. Г.: «МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги». Какой же выход? Прежний: «Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк… Были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией». (Ага. «Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому», – как говаривал товарищ Бендер). И через пару фраз еще раз об этом: «Поэтому мы благодарны были бы — я Путину сказал, — если бы через Евразийский банк (выделить денег – ред.)». Вот так – за пару часов – переход от шуточек к привычному «Дай денег! Дай денег!».

Но и это еще не всё. Финансовая тема так волновала диктатора, что он вернулся к ней в самом финале и закончил «Большой разговор» именно ею: «Вы ж (Запад – ред.) нас душите. Слушайте, это ж позор… По инерции выделили этот миллиард долларов на лечение людей… Выделили, а потом наложили лапы. Не дадим! Да подавитесь вы этим миллиардом долларов! Обойдемся мы без вас! Только не лезьте в наш огород и не мешайте нам». То есть, если приглядеться и вслушаться, то победа у Лукашенко – растянуто пиррова. И лишь кремлевские деньги мешают ей обернуться поражением.

Так что, используя наработки Остапа Бендера, Союз России и Беларуси можно переименовывать в Союз Меча и Орала с девизом «Восток нам поможет!». Впрочем, в этом единении последних диктаторов Европы не стоит забывать и об их общем патроне. Вновь цитируем то, что порой кажется бредом, но при ассоциативном мышлении оказывается наполненным смыслами: «Беларусь – это даже не Украина. Это – святое место. И если здесь что-то произойдет, вопреки этому светлому, быть войне. Беларусь никто не уступит. Ни Россия, даже ни Китай!».

Разговор – как торг на геополитическом базаре. «Россия и даже Китай Беларусь не уступят». И это квинтэссенция всего «Большого разговора» с недопрезидентом. С такими словами все предыдущие заявления Лукашенко о суверенитете обессмысливаются.

Олег Кудрин, Рига.

По материалам: Укринформ