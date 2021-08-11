Политика

Лапутина в США обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 1 минута чтения

Лапутина в США обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

Лапутина в США обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

11.08.2021 21:02

Укринформ

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с исполняющим обязанности помощника секретаря Бюро операций по урегулированию и стабилизации конфликтов Государственного Департамента США Робертом Дж. Фаучером.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по делам ветеранов со ссылкой на Твиттер Фаучера.

Фаучер выразил надежду на сотрудничество с Министерством по делам ветеранов относительно поддержки ветеранов российско-украинской войны.

«Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами относительно предоставления этим героям поддержки, на которую они заслуживают», – написал Фаучер.

Читайте также: Минветеранов планирует внедрить практики США в системе реабилитации ветеранов

Отмечается, что сейчас Лапутина находится с рабочим визитом в США.

Как сообщал Укринформ, 11 августа Лапутина заявила, что за прошлый год в Украине было трудоустроено 6 100 ветеранов, более 900 защитников Украины начали собственное дело.

Фото: Украинский Женский Конгресс

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Tesla заявляет, что может восстановить около 92% металлов в своих аккумуляторах

2 часа ago

Певица Alyona Alyona драит Софиевскую площади после скандального дрифта (видео)

3 часа ago

Главное за среду: читатели «Минфина» предсказали банкротство банка, а правительство продлило карантин до 1 октября

3 часа ago

Определился соперник “Шахтера” за право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button