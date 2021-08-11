Лапутина в США обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

Лапутина в США обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

11.08.2021 21:02

Укринформ

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с исполняющим обязанности помощника секретаря Бюро операций по урегулированию и стабилизации конфликтов Государственного Департамента США Робертом Дж. Фаучером.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по делам ветеранов со ссылкой на Твиттер Фаучера.

Фаучер выразил надежду на сотрудничество с Министерством по делам ветеранов относительно поддержки ветеранов российско-украинской войны.

«Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами относительно предоставления этим героям поддержки, на которую они заслуживают», – написал Фаучер.

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Отмечается, что сейчас Лапутина находится с рабочим визитом в США.

Как сообщал Укринформ, 11 августа Лапутина заявила, что за прошлый год в Украине было трудоустроено 6 100 ветеранов, более 900 защитников Украины начали собственное дело.

Фото: Украинский Женский Конгресс

По материалам: Укринформ