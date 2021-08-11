Дело нардепа-взяточника направили в суд

11.08.2021 20:14

Укринформ

Обвинительный акт в отношении народного депутата, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, направили в Высший антикоррупционный суд.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"11 августа 2021 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что летом прошлого года НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности НАБУ разработало специальную операцию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включению в ее состав детектива «под прикрытием».

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В рамках указанной спецоперации детектив «под прикрытием» выполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является принятие ряда законодательных инициатив о предоставлении предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и иного нормативного регулирования деятельности предприятия.

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом. Во время последующих встреч народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в проект закона «Об управлении отходами» и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов соответствующего Комитета Верховной Рады.

В начале августа детектив «под прикрытием» передал неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений через посредника. 26-27 августа соучастники планировали получить средства в сумме 200 тыс. долл. США, в том числе для подкупа народных депутатов. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентский номер операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.

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В соответствии с заключениями экспертиз все аудиовидеозаписи, полученные в ходе проведенных в отношении народного депутата Украины и его сообщника негласных следственных (разыскных) действий, не содержат признаков монтажа или подделки, а произнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно народному избраннику и второму соисполнителю преступления.

Несмотря на все попытки народного депутата и его сообщника завуалировать просьбу о предоставлении им неправомерной выгоды и дальнейшее подстрекательство к передаче денег другим депутатам, заключением судебной семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы подтверждено наличие в высказываниях обвиняемых просьбы к предоставлению денежных средств в качестве неправомерной выгоды и склонение ими детектива НАБУ «под прикрытием» к предоставлению неправомерной выгоды членам профильного комитета Верховной Рады.

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Во время досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания на недвижимое имущество и автотранспортные средства обвиняемых наложен арест.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года. Самому же нардепу позже – 17 сентября, после подписания подозрения Генеральным прокурором.

3 марта 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Как сообщал Укринформ, 13 сентября 2020 года народный депутат Гео Лерос сообщил в соцсети, что несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались народному депутату Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал помощнику депутата Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога более 1 млн грн.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 17 сентября прошлого года подписала уведомление о подозрении народному депутату Юрченко.

По материалам: Укринформ