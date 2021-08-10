Урегулирование на востоке Украины: посол Симмонс не считает, что нужны новые форматы

09.08.2021 12:42

Укринформ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что присоединение Британии или США к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины ничего принципиально не изменит, пока Россия не начнет выполнять взятые на себя обязательства.

Как передает Укринформ, об этом Симмонс заявила в интервью ВВС News Украина в ответ на вопрос о возможности присоединения Британии или США к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"А что могут сделать другие форматы, если нерешенной остается центральная проблема: страна-агрессор не выполняет соглашения? Вы можете привлекать других партнеров, но как это повлияет на главное – Россия присоединится к этому соглашению, возьмет какие-то обязательства и не выполнит их? Как по мне – и я буду говорить только о Британии, не могу говорить о США – лучшее сейчас – это продолжать поддерживать действующие форматы и использовать влияние и опыт, чтобы привлекать внимание к нарушениям. Но я не очень понимаю, что принципиально может измениться от другого формата до тех пор, пока Россия не изменит свою политику", – сказала посол Британии.

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В то же время она выразила убеждение, что международные меморандумы и соглашения, несмотря на нарушение их Кремлем, сыграют свою сдерживающую роль.

"Мы воспринимаем международное право и международные организации, как данность, как какие-то разговоры, которые ведутся где-то там далеко.

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Однако, когда Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной в этом году, как вы только что упоминали, ее попросили дать объяснения ОБСЕ согласно Венскому документу. Кажется, мелочь. Но когда все члены ОБСЕ просят объяснить, что происходит, это дает сигнал, что у международного сообщества есть глаза и оно видит то, что происходит. Это поднимает дипломатическую цену за соответствующие действия. Это может казаться незаметным, но это и есть дипломатия. Если мы посмотрим на действия Британии в ООН, то есть постоянное внимание к вопросу Крыма, постоянное внимание к незаконной оккупации Донбасса. Это не ничего. Это важно", – акцентировала Симмонс.

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По ее словам, эффект от подобных действий может быть больше или меньше, "но если эти механизмы не использовать, то эффекта не будет вообще".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вильнюсе 7 июля заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины благодаря их присоединению к переговорам в "нормандском формате" или участию в любом другом параллельном формате.

Фото: Twitter / Melinda Simmons

По материалам: Укринформ