Украина отреагировала на контр-меморандум Кремля в Международный суд ООН

10.08.2021 12:24

Укринформ

Украина и в дальнейшем будет активно работать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН о нарушении Россией двух конвенций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«9 августа 2021 года Российская Федерация подала в Международный суд ООН контр-меморандум по делу, инициированному Украиной. В своем меморандуме, представленном 12 июня 2018 года, Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – говорится в заявлении МИДа.

Отмечается, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ стала первым государством за всю историю существования Международного суда ООН, которая обязана предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух вышеупомянутых конвенций.

Читайте также: Россия должна прекратить незаконные действия на море и выплатить компенсацию – Украина в ООН

По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Россия должна ответить за бездействие в проведении расследования и не препятствование в снабжении денег и оружия незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины, которые вовлечены в совершение террористических актов, а именно: уничтожение самолета MH-17, обстрелы гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; организацию ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.

А также по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Кроме этого, Россия должна предоставить ответ, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более четырех лет тому назад, в том числе требование о снятии препятствий деятельности Меджлиса на территории полуострова.

В МИД не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее Контр-меморандуме, будут признаны судом необоснованными.

«В дальнейшем, судом будет определено, есть ли необходимость подачи дополнительных письменных документов, и установлены процессуальные сроки для следующих шагов», – говорится в заявлении.

Читайте также: Блинкен в ООН напомнил об агресси РФ на море и подчеркнул, что Крым – это Украина

Как сообщал Укринформ, Международный суд ООН 8 ноября 2019 года признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

По материалам: Укринформ